4341 दिन बाद उतरेंगे रोहित शर्मा और विराट कोहली! 9 नए खिलाड़ी शामिल, कार्डिफ ODI में बदल गई पूरी प्लेइंग XI

INDIA VS ENGLAND 2ND ODI : भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ कार्डिफ में लगभग 12 साल के बाद खेलने उतरेगी. 2014 में जब टीम खेली थी तो उस टीम की प्लेइंग इलेवन से सिर्फ रोहित शर्मा और विराट कोहली की मौजूदा टीम का हिस्सा हैं.

नई दिल्ली. इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम तीन मैचों की सीरीज के दूसरे मुकाबले में खेलने उतरेगी. आज कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स में मुकाबला खेला जाना है. टीम इंडिया लगभग 11 साल 10 महीने 19 दिन बाद इस मैदान पर वनडे मैच खेलने उतरेगी. भारत सीरीज में 1-0 से आगे है और दूसरे मुकाबले को जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहेगी. जब पिछली बार टीम खेली थी उस प्लेइंग इलेवन के सिर्फ दो खिलाड़ी विराट कोहली और रोहित शर्मा ही आज खेलेंगे. इंग्लैंड के खिलाफ 9 खिलाड़ी ऐसे होंगे जो पिछली बार टीम का हिस्सा नहीं थे.

भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी बार अगस्त 2014 में सोफिया गार्डन्स में वनडे मैच खेला था. उस मुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को डकवर्थ-लुईस नियम के तहत 133 रन से हराया था. करीब 12 साल बाद भारतीय टीम फिर इसी मैदान पर उतरेगी. 2014 की प्लेइंग इलेवन में शामिल खिलाड़ियों में से मौजूदा भारतीय टीम में सिर्फ रोहित शर्मा और विराट कोहली ही मौजूद हैं. वहीं इंग्लैंड की मौजूदा टीम में उस मैच का हिस्सा रहे सिर्फ जो रूट और जोस बटलर ही खेलते नजर आएंगे.

सुरेश रैना की यादगार शतकीय पारी

2014 के उस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 304/6 का स्कोर बनाया था. सुरेश रैना ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 75 गेंद में 100 रन बनाए थे. उनकी पारी में 12 चौके और 3 छक्के शामिल थे. रोहित शर्मा ने 52 रन, जबकि कप्तान एमएस धोनी ने नाबाद 52 रन की अहम पारी खेली थी. विराट कोहली उस मुकाबले में बिना खाता खोले आउट हो गए थे. बारिश के कारण इंग्लैंड को 47 ओवर में 295 रन का संशोधित लक्ष्य मिला, लेकिन पूरी टीम 161 रन पर सिमट गई. भारत ने 133 रन से जीत दर्ज की. सुरेश रैना को ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ चुना गया था.

इंग्लैंड के खिलाफ विराट और रोहित का रिकॉर्ड

विराट कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ अब तक 39 वनडे मैचों में 1402 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 3 शतक और 10 अर्धशतक निकले. रोहित शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ 24 वनडे मैचों में 857 रन बनाए हैं. उनके नाम 3 शतक और 4 अर्धशतक दर्ज हैं. सबकी निगाहें कार्डिफ वनडे पर होंगी, जहां भारत सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगा. रोहित शर्मा और विराट कोहली एक बार फिर अपनी पुरानी यादों को ताजा करने के साथ बड़ी पारी खेलने की कोशिश करेंगे.