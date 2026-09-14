Ind vs Afg 2nd T20 Live Streaming: ना सोनी Liv, ना ही JIO हॉटस्टार पर होगी मैच की स्ट्रीमिंग, कहां देखें भारत-अफगानिस्तान टी20 मुकाबला

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Viplove Kumar
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अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरा टी20 मैच जीतकर श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली भारतीय टीम सीरीज अपने नाम करना चाहेगी. यह मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाना है. पहले मैच में भारतीय टीम ने शानदार खेल के दम पर अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया था.

नई दिल्ली. अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज का पहला मैच जीतकर भारत 1-0 से आगे है. मंगलवार को दूसरा मुकाबला खेला जाना है. इसे जीतकर श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली भारतीय टीम सीरीज अपने नाम करना चाहेगी. यह मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाना है. पहले मैच में भारतीय टीम ने शानदार खेल के दम पर अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया था.

भारतीय टीम अफगानिस्तान के खिलाफ एक दिन आराम करने के बाद फिर से खेलने उतरेगी. 13 सितंबर को खेले गए पहले टी20 मुकाबले में भारतीय टीम ने जीत दर्ज की. तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट झटके जबकि अभिषेक शर्मा ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए महज 32 गेंद में 82 रन बना डाले. उनकी विस्फोटक पारी के दम पर टीम ने 14 ओवर से पहले ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया.

वरुण चक्रवर्ती के खेलने पर संशय

अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए पहले टी20 मुकाबले के बाद टीम इंडिया के बुरी खबर मिली. जानकारी के मुताबिक स्पिनर वरुण चक्रवर्ती चोटिल होकर सीरीज के बाकी बचे दोनों मुकाबले से बाहर हो गए हैं. हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्ठी नहीं की गई है.

भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा टी20 मुकाबला कब खेला जाना है?

तीन मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला 15 सितंबर, मंगलवार को खेला जाना है. 2026

भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा टी20 मुकाबला कहां खेला जाना है?

देश की राजधानी नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा टी20 मुकाबला खेला जाएगा.

भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा टी20 मुकाबला कितने बजे से खेला जाना है?

भारतीय समय के मुताबिक सीरीज का दूसरा मुकाबला शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा.

भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा टी20 मुकाबला किस चैनल पर लाइव दिखेगा?

सीरीज के दूसरे मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट Sony Sports Network पर देख सकते हैं.

भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरे टी20 मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकते हैं?

तीन मैचों की सीरीज के दूसरे मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग FanCode ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं.

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खेल पत्रकारिता में लगभग दो दशक का समृद्ध अनुभव। ज़ी न्यूज़, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत में खेल संपादक के रूप में काम किया. न्यूज़18 की डिजिटल स्पोर्ट्स टीम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. एक दर्जन से ज्यादा आईसीसी इवेंट कवर कर चुके हैं. ओलंपिक और कॉमनवेल्थ की रिपोर्टिंग का अनुभव. 5 फुटबॉल वर्ल्ड कप इवेंट कवर करने का भी अनुभव, वर्तमान में आईटीवी (India News) की प्रतिष्ठित वेबसाइट की कमान संभाल रहे हैं. खेल, राष्ट्रीय और डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ के साथ सटीक, विश्वसनीय और प्रभावी कंटेंट निर्माण में विशेषज्ञता।