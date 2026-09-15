IMD Weather Update: आज दिल्ली-NCR समेत कई राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट, जानें हरियाणा-पंजाब और हिमाचल का हाल

IMD Weather Update 15 September 2026: दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में 15 सितंबर को बारिश और गरज-चमक का दौर जारी रहने की संभावना है। IMD ने हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में बारिश को लेकर अपडेट जारी किया है।

IMD Rain Forecast 15 September 2026: देश के कई हिस्सों में मानसून अभी सक्रिय बना हुआ है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा अपडेट के अनुसार उत्तर-पश्चिम भारत में मंगलवार को कई जगह बारिश और गरज-चमक की स्थिति बन सकती है। हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में 15 से 17 सितंबर के दौरान कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने का अनुमान है। IMD के अनुसार दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां बन रही हैं और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों से करीब 19 सितंबर के आसपास मानसून की वापसी शुरू हो सकती है।

दिल्ली-एनसीआर में कैसा रहेगा मौसम?

दिल्ली-एनसीआर में 15 सितंबर को आसमान सामान्य रूप से बादलों से घिरा रह सकता है। IMD के अनुसार सुबह से दोपहर के बीच कुछ स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की बारिश हो सकती है। दिल्ली में अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान सामान्य से थोड़ा नीचे रह सकता है, जिससे सुबह और रात के समय मौसम सुहावना महसूस हो सकता है। दिल्ली के साथ NCR के आसपास के इलाकों में भी बादल, उमस और कहीं-कहीं बारिश का असर देखने को मिल सकता है। 16 और 17 सितंबर को भी हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। IMD ने दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में 15 से 17 सितंबर के दौरान गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है।

हरियाणा में आंधी और बारिश का दौर

हरियाणा में 15 सितंबर को मौसम कई इलाकों में बदलता रहेगा। IMD के जिला-स्तरीय पूर्वानुमान के अनुसार यमुनानगर में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश के साथ गरज-चमक की संभावना है। महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, नूंह, पलवल और चरखी दादरी में गरज-चमक की स्थिति बन सकती है। इसके अलावा पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूंह और पलवल में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। कुरुक्षेत्र, कैथल, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, जींद, भिवानी और चरखी दादरी में भी कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है। IMD के अनुसार हरियाणा में 15 से 17 सितंबर तक अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश के साथ गरज-चमक और तेज हवाओं की संभावना बनी हुई है।

पंजाब में कई जिलों में बारिश का अनुमान

पंजाब में 15 सितंबर को मौसम सक्रिय रहने वाला है। IMD के जिला पूर्वानुमान के अनुसार पठानकोट, गुरदासपुर और होशियारपुर में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश के साथ गरज-चमक हो सकती है। अमृतसर, तरनतारन, रूपनगर और एसएएस नगर (मोहाली) में गरज-चमक और बिजली की संभावना है। पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, होशियारपुर, नवांशहर, रूपनगर, मोहाली, भटिंडा, लुधियाना, बरनाला, मानसा, संगरूर, फतेहगढ़ साहिब और पटियाला में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं तरनतारन, कपूरथला, जालंधर, फिरोजपुर और मोगा सहित कुछ अन्य जिलों में अलग-अलग स्थानों पर बारिश की संभावना है। IMD के अनुसार पंजाब में 15 से 17 सितंबर तक अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है।

हिमाचल प्रदेश में हल्की बारिश जारी

हिमाचल प्रदेश में 15 सितंबर को कई जिलों में बारिश का दौर बना रह सकता है। IMD शिमला के ताजा बुलेटिन के अनुसार ऊना, बिलासपुर और हमीरपुर में हल्की से मध्यम बारिश कई स्थानों पर हो सकती है। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में भी कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। किन्नौर और लाहौल-स्पीति में अलग-अलग स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। खास बात यह है कि 15 सितंबर के लिए हिमाचल प्रदेश के किसी भी जिले में IMD ने अलग से भारी बारिश की चेतावनी नहीं दी है। हालांकि पहाड़ी इलाकों में 17 सितंबर तक तेज हवाएं चल सकती हैं।

उत्तर भारत और मध्य भारत का मौसम

उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और राजस्थान के कई हिस्सों में भी मौसम सक्रिय रहने की संभावना है। IMD के अनुसार उत्तराखंड में 15 से 20 सितंबर के बीच अलग-अलग स्थानों पर बारिश हो सकती है और 15-16 सितंबर के दौरान गरज-चमक का असर रह सकता है। जम्मू-कश्मीर और आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में 15 से 17 सितंबर के बीच कई स्थानों पर बारिश की संभावना है। राजस्थान में पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों में बारिश तथा गरज-चमक का दौर बना रह सकता है। उत्तर प्रदेश में भी 15 सितंबर को कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में 14 से 20 सितंबर के बीच बारिश की संभावना बनी हुई है। मध्य भारत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ के कई हिस्सों में 15 सितंबर के बाद भी बारिश और गरज-चमक जारी रहने का अनुमान है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में पहले ही अच्छी बारिश दर्ज की गई है और आगे भी अलग-अलग स्थानों पर बारिश हो सकती है।

बाकी राज्यों में कैसा रहेगा मौसम?

देश के पूर्वी, पूर्वोत्तर, पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सों में भी मानसून की गतिविधि अलग-अलग रूप में बनी हुई है। बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अंडमान-निकोबार में कई जगह बारिश की संभावना है। उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है, जबकि बिहार में 16-17 सितंबर के दौरान बारिश बढ़ने की संभावना है। पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में 15 से 18 सितंबर के बीच भारी बारिश की संभावना जताई गई है। पश्चिमी भारत में गुजरात, सौराष्ट्र-कच्छ, कोंकण और गोवा में बारिश का दौर बना रह सकता है, जबकि मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी अलग-अलग स्थानों पर बारिश की संभावना है। दक्षिण भारत में केरल, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक के कई हिस्सों में बारिश और गरज-चमक हो सकती है। तमिलनाडु में 15 सितंबर सहित अगले कुछ दिनों तक अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है।