India’s cricket schedule in 2026: जिम्बाब्वे का 3-0 से क्लीन स्वीप, अब टीम इंडिया किसके खिलाफ खेलेगी मुकाबला

India's cricket schedule in 2026: भारतीय टीम ने आयरलैंड और इंग्लैंड में मिली हार के बाद जिम्बाब्वे की टी20 सीरीज में क्लीन स्वीप किया. अब श्रीलंका के दौरे पर टीम इंडिया दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी. इसके बाद वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज में उतरना है.

नई दिल्ली. भारतीय टीम ने इंग्लैंड और आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज हारने के बाद शानदार वापसी करते हुए जिम्बाब्वे को तीन मैचों की टी20 सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया. कप्तान श्रेयस अय्यर की अगुआई में टीम इंडिया ने हरारे में खेले गए तीनों मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन किया. इस सीरीज के बाद अब टीम इंडिया को श्रीलंका के दौरे पर आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के तहत दो टेस्ट मैच खेलना है. इसके बाद वेस्टइंडीज से वनडे और टी20 सीरीज में सामना करना है.

श्रेयस अय्यर ने 2026 टी20 विश्व कप विजेता कप्तान सूर्यकुमार यादव के बाद टीम की कमान संभाली थी. पहले सात मैचों में टीम को छह हार का सामना करना पड़ा. जिम्बाब्वे दौरे पर भारतीय खिलाड़ियों ने दमदार खेल दिखाकर जीत की राह पर वापसी की. हरारे में खेले गए तीनों ही मुकाबले में लगभग एकतरफा जीत दर्ज की. अब टीम इंडिया का शेड्यूल कैसा होगा इसकी जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं.

श्रीलंका टेस्ट सीरीज पर नजर

जिम्बाब्वे दौरे के बाद भारतीय टीम अगले महीने श्रीलंका दौरे पर जाएगी. दोनों देशों के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जाएगी. इस सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान मंगलवार को होने की संभावना है. चोटिल खिलाड़ियों के परेशान टीम इंडिया के चयन में चयनकर्ताओं को माथा पच्ची करना होगा.

WTC अंक तालिका पर नजर

शुभमन गिल की कप्तानी में भारत श्रीलंका के खिलाफ आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-27 के अहम मुकाबले खेलेगा. फिलहाल भारत अंक तालिका में पांचवें स्थान पर है. श्रीलंका उससे एक स्थान नीचे छठे नंबर पर है. ऐसे में भारत के लिए यह सीरीज बेहद महत्वपूर्ण होगी. भारतीय टीम लगातार दो बार फाइनल खेल चुकी है लेकिन पिछली बार टीम को हाथ नाकामी लगी थी. शुभमन गिल की कप्तानी में भारत पहली बार इस टूर्नामेंट में खेल रहा है. उनको पिछले साल इंग्लैंड के दौरे से टेस्ट टीम की कमान दी गई थी.

बांग्लादेश दौरे पर भी बनी नजर

सितंबर में भारत और बांग्लादेश के बीच छह मैचों की व्हाइट-बॉल सीरीज आयोजित होने की संभावना बढ़ गई है. दोनों क्रिकेट बोर्ड कार्यक्रम को अंतिम रूप देने में जुटे हैं. यह बात तो साफ है कि अगर टीम इंडिया बांग्लादेश जाती है तो अफगानिस्तान के खिलाफ प्रस्तावित टी20 सीरीज की तारीखों में बदलाव होगा.

साल के बाकी कार्यक्रम

अगस्त: श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट

सितंबर: संभावित बांग्लादेश दौरा / अफगानिस्तान टी20 सीरीज

सितंबर-अक्टूबर: वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 वनडे और 5 टी20

इसके बाद: न्यूजीलैंड दौरा (तीनों प्रारूपों में 10 मैच)

साल के अंत में: श्रीलंका के खिलाफ घरेलू वनडे और टी20 सीरीज

जिम्बाब्वे के खिलाफ क्लीन स्वीप से टीम इंडिया का मनोबल बढ़ा है और अब उसकी नजर श्रीलंका में टेस्ट सीरीज जीतकर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत करने पर होगी।