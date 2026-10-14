Ind vs WI 4th T20 Live Streaming: फ्री में देखना है चौथा टी20 मुकाबला, करें सिर्फ एक काम, कैसे लें लाइव मैच का मजा

नई दिल्ली. वेस्टइंडीज के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज बेहद रोमांचक मोड़ पर खड़ी है. आज शाम चौथा टी20 मुकाबला खेला जाना है. पहला मैच भारत ने जीता तो दूसरे में वेस्टइंडीज ने बाजी मारी थी. तीसरे टी20 को जीतकर टीम इंडिया ने 2-1 की बढ़त हासिल की. अब आज शाम होने वाला मुकाबला तय करेगा सीरीज भारतीय टीम के नाम होगी या मेहमान बने रहेंगे.
पहली मुकाबले में टीम इंडिया के कप्तान श्रेयस अय्यर ने तूफानी सेंचुरी लगा जीत दिलाई थी. दूसरे टी20 में वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने धमाकेदार शतक जमाकर टीम को यादगार जीत दिलाई. तीसरे मैच में मामला बराबरी की नजर आया. अभिषेक शर्मा की तूफानी बल्लेबाजी के बाद अर्शदीप सिंह की बॉलिंग ने टीम को जीत दिलाई. भारत ने बढ़त हासिल की और अब सीरीज को अपने नाम करने के इरादे से उतरेगी.
Local boys in action today 🎬
About time for the 4⃣th #INDvWI T20I 🙌
#TeamIndia | @mflone_ https://t.co/vajLXCRHJS
— BCCI (@BCCI) October 14, 2026
भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा टी20 मुकाबला कब खेला जाएगा?
भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा टी20 मैच बुधवार, 14 अक्टूबर को खेला जाएगा.
भारत बनाम वेस्टइंडीज चौथा टी20 मैच कहां खेला जाएगा?
यह मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा.
भारत बनाम वेस्टइंडीज चौथा टी20 मैच कितने बजे शुरू होगा?
मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे शुरू होगा. टॉस मैच शुरू होने से 30 मिनट पहले यानी शाम 6:30 बजे होगा.
भारत बनाम वेस्टइंडीज चौथे टी20 मैच का लाइव प्रसारण किन टीवी चैनलों पर होगा?
भारत बनाम वेस्टइंडीज चौथे टी20 मैच का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा. जिन दर्शकों के पास इस चैनल का सब्सक्रिप्शन नहीं है, वे डीडी फ्री डिश पर डीडी स्पोर्ट्स के जरिए मैच का मुफ्त लाइव प्रसारण देख सकते हैं.
भारत बनाम वेस्टइंडीज चौथे टी20 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकते हैं?
भारत बनाम वेस्टइंडीज चौथे टी20 मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग जियोस्टार (JioStar) ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.
चौथे टी20 के लिए संभावित भारतीय प्लेइंग XI
1. अभिषेक शर्मा 2. संजू सैमसन/वैभव सूर्यवंशी 3. ईशान किशन 4. श्रेयस अय्यर (कप्तान) 5. तिलक वर्मा 6. नीतीश कुमार रेड्डी 7. नमन धीर 8. अक्षर पटेल 9. मयंक यादव/कुलदीप यादव 10. अर्शदीप सिंह 11. प्रिंस यादव