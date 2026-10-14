Stock market closing: बैंकिंग शेयरों में गिरावट से लुढ़का शेयर बाजार, मंगलवार की बढ़त गंवाई, कच्चा तेल हुआ महंगा

मंगलवार को जोरदार बढ़त के बाद बुधवार को शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। कारोबारी सत्र के तीसरे दिन बंबई स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स 251.89 अंक फिसलकर 72,781.89 पर बंद हुआ।

Stock market closing 14 October 2026: मंगलवार को जोरदार बढ़त के बाद बुधवार को शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। कारोबारी सत्र के तीसरे दिन बंबई स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स 251.89 अंक फिसलकर 72,781.89 पर बंद हुआ। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 99.25 अंकों की गिरावट के साथ 22,622.70 पर बंद हुआ।

बीएसई पर 11 कंपनियों के शेयर हरे निशान पर, जबकि 19 कंपनियों के शेयर लाल निशान पर बंद हुए। सेंसेक्स ने 73,195.26 का ऊपरी स्तर, जबकि 73,049.76 का निचला स्तर छुआ। वहीं, निफ्टी ने 22,757.95 का उच्च स्तर और 22,558.95 का निम्न स्तर छुआ।

इन कंपनियों के शेयरों में तेजी

बीएसई पर इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, TCS, हिंदुस्तान लीवर, NTPC, रिलायंस, HCLTECH, BEL, अल्ट्रासेमको, ITC और कोटक बैंक के शेयरों में तेजी दर्ज की गई। इन्फोसिस के शेयर में सबसे ज्यादा 2.51% का उछाल दर्ज किया गया।

इन कंपनियों के शेयरों में गिरावट

बीएसई पर HDFC बैंक, टाटा स्टील, भारती एयरटेल, सन फार्मा, एलएंडटी, ICICI बैंक, पावरग्रिड, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट, ट्रेंट, SBIN, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अडाणी पोर्ट्स, बजाज फिनसर्व, टाइटन, इंडिगो, मारुति, इटरनल और कोटक बैंक के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। बजाज फाइनेंस के शेयर में सबसे ज्यादा 2.55% की गिरावट दर्ज की गई।

ब्रॉडर मार्केट का रुख

निफ्टी 100 में 0.34%, निफ्टी मिडकैप 100 में 0.08% और निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 0.32% की गिरावट दर्ज की गई।

कच्चे तेल की कीमत उछली

ब्रेंट क्रूड बुधवार को शाम 4.31 बजे 0.64% उछलकर प्रति बैरल 106.3 डॉलर पर कारोबार कर रहा था।

मिले-जुले रुख के साथ खुला बाजार

कारोबारी सत्र के तीसरे दिन बुधवार को शेयर बाजार मिले-जुले रुख के साथ खुला। बंबई स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स (Sensex) 15.98 अंक उछलकर 73,049.76 पर खुला। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 6.2 अंक लुढ़ककर 22,715.75 पर खुला।