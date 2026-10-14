Meerut News: मेरठ में पति को मारकर नीले ड्रम में छिपाने वाली मुस्कान और उसके प्रेमी को फांसी की सजा

Meerut Blue Drum Murder Case: मेरठ के चर्चित नीला ड्रम हत्याकांड में जिला अदालत ने बुधवार को मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को मौत की सजा सुनाई। दोनों को 30 सितंबर को दोषी ठहराया गया था। करीब 13 महीने चले मुकदमे के बाद अदालत ने दोनों को दोषी माना था और अब सजा सुनाई है।

Meerut Murder Case News: उत्तर प्रदेश के मेरठ के बहुचर्चित नीला ड्रम हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को मौत की सजा सुनाई है। दोनों को सौरभ राजपूत की हत्या के मामले में 30 सितंबर 2026 को दोषी ठहराया गया था। 14 अक्टूबर को जिला एवं सत्र न्यायालय ने सजा के बिंदु पर फैसला सुनाया। यह मामला मार्च 2025 में सामने आया था। मेरठ में सौरभ राजपूत की हत्या की जांच के दौरान उनके शव को एक नीले प्लास्टिक ड्रम में छिपाए जाने का खुलासा हुआ था। सौरभ की पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल ने हत्या को अंजाम दिया था।

13 महीने में पूरा हुआ ट्रायल

नीला ड्रम हत्याकांड का मुकदमा लगभग 13 महीने तक चला। इस दौरान अदालत में 126 सुनवाइयां हुईं और अभियोजन पक्ष की ओर से 22 गवाह पेश किए गए। 30 सितंबर 2026 को मेरठ की जिला एवं सत्र अदालत ने मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को हत्या और साक्ष्य मिटाने समेत संबंधित अपराधों में दोषी करार दिया था। उस दिन अदालत ने सजा पर फैसला सुरक्षित रखा था और 14 अक्टूबर की तारीख निर्धारित की थी।

सजा से पहले क्या बोले साहिल-मुस्कान

अदालत में सजा सुनाए जाने से पहले जिला जज अरविंद कुमार मिश्रा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला से पूछा कि वे अपने बचाव में कुछ कहना चाहते हैं या नहीं। दोनों ने पहले कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। हालांकि, लंच के बाद जब अदालत ने मुस्कान से पूछा कि पति की हत्या में दोषी साबित होने के बाद वह अपने लिए क्या सजा चाहती है, तो उसने अपनी दोनों छोटी बेटियों का हवाला देते हुए कम से कम सजा देने की गुहार लगाई। वहीं, साहिल शुक्ला ने भी अदालत से नरमी बरतने की अपील की।

सजा सुनकर रोने लगे मुस्कान-साहिल

सजा का ऐलान होते ही दोनों दोषी भावुक हो गए। जेल प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार मुस्कान ने हाथ जोड़ रखे थे और फैसला सुनने के बाद रोने लगी, जबकि साहिल की आंखें भी नम हो गईं। कुछ देर बाद दोनों फूट-फूटकर रोने लगे, जिसके बाद उन्हें वापस बैरक में ले जाया गया। मामले में अभियोजन पक्ष ने हत्या की गंभीरता और क्रूरता का हवाला देते हुए मृत्युदंड की मांग की थी, जबकि बचाव पक्ष ने मुस्कान की दोनों बेटियों के भविष्य और परवरिश को ध्यान में रखते हुए अदालत से सजा में नरमी बरतने की अपील की थी।