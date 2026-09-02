सीरीज में ब्रैडमैन से बेहतर औसत, 2 मैच में 328 रन, दो सेंचुरी ठोक श्रीलंका की लगाई लंका, ICC से मिला पडिक्कल को इनाम

श्रीलंका दौरे पर बल्ले से धमाकेदार प्रदर्शन करने वाले देवदत्त पडिक्कल को ICC की ताजा टेस्ट रैंकिंग में जबरदस्त फायदा मिला है. बुधवार को जारी हुई ताजा रैंकिंग में बाएं हाथ के बल्लेबाज ने 5 पायदान की छलांग लगाई है. हालांकि उनका अब भी टॉप फिफ्टी में जगह बनाना बाकी है और वो 54वें स्थान पर है.

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम के लिए श्रीलंका का दौरा मिला जुला रहा. आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की उम्मीदों को सीरीज का दूसरा मैच ड्रॉ होने से धक्का पहुंचा. टीम इंडिया के लिए श्रीलंका के दौरे पर जो सबसे सुखद बात रही वो तीसरे नंबर की चली आ रही मुश्किल का कुछ हद तक दूर होना रहा. देवदत्त पडिक्कल ने इस सीरीज के दौरान 100 से ज्यादा की औसत से रन बनाए और दो सेंचुरी जमा दिया. उनको इस प्रदर्शन का इनाम आईसीसी की ताजा टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में हुआ है.

श्रीलंका दौरे पर बल्ले से धमाकेदार प्रदर्शन करने वाले देवदत्त पडिक्कल को ICC की ताजा टेस्ट रैंकिंग में जबरदस्त फायदा मिला है. बुधवार को जारी हुई ताजा रैंकिंग में बाएं हाथ के बल्लेबाज ने 5 पायदान की छलांग लगाई है. हालांकि उनका अब भी टॉप फिफ्टी में जगह बनाना बाकी है और वो 54वें स्थान पर है. पडिक्कल ने दो टेस्ट मैचों की सीरीज को दौरान तीन पारी में 109.33 की औसत से 328 रन बनाए. इस बैटर ने गॉल में खेले गए पहले टेस्ट मैच में शतक जमाया. इसके बाद कोलंबो में हुए दूसरे मुकाबले में भी सेंचुरी जमाई.

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एक तरफ भारत के पडिक्कल थे तो दूसरी ओर श्रीलंका के सोनल दिनुशा जिसने जमकर गेंदबाजों को परेशान किया और रन बरसाए. इस सीरीज में रन बनाने वाले बैटर की रैंकिंग में जोरदार उछाल आया है. सोनल दिनुशा 29 पायदान ऊपर चढ़कर आईसीसी टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में 25वें नंबर पर पहुंच गए हैं. कोलंबो टेस्ट में उन्होंने श्रीलंका को हार से बचाया और मैच की दोनों पारी में शतक जमाया. उन्होंने पहली पारी में 103 रन बनाए, जबकि दूसरी पारी में नाबाद 133 रन की पारी खेली. आईसीसी की ताजा जारी टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में हैरी ब्रूक नंबर एक पर बने हुए हैं. ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ दूसरे और इंग्लैंड के जो रूट तीसरे पायदान पर है.

आईसीसी रैंकिंग में भारतीय बल्लेबाज

भारतीय बल्लेबाजों के आईसीसी टेस्ट रैंकिंग की बात करें तो टॉप 10 में 2 ही बैटर नजर आता है. ऋषभ पंत 7वें पायदान पर हैं और उनके बाद कप्तान शुभमन गिल का नंबर आता है. कप्तान नंबर 9 पर हैं जबकि ओपनर यशस्वी जायसवाल 11वें पायदान पर हैं.