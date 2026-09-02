HP Radiographer Result Out: HPSSC ने जारी किया रेडियोग्राफर रिजल्ट, इस तारीख को होगा दस्तावेज जांच

HP Radiographer Result: हिमाचल राज्य चयन आयोग ने रेडियोग्राफर (जॉब ट्रेनी) पोस्ट कोड-26009 के 58 पदों का रिजल्ट जारी किया. 105 अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट हुए, दस्तावेज सत्यापन 15 सितंबर से होगा.

HP Radiographer Result: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर ने रेडियोग्राफर (जॉब ट्रेनी) पोस्ट कोड-26009 के तहत 58 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट का परिणाम घोषित कर दिया है. परीक्षा 19 अगस्त 2026 को आयोजित की गई थी. आयोग ने अगली चयन प्रक्रिया और दस्तावेज सत्यापन के लिए कुल 105 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया है.

परीक्षा के लिए आयोग को कुल 337 आवेदन प्राप्त हुए थे. इनमें से 302 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए, जबकि 35 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे.

58 पदों में अलग-अलग वर्गों का कोटा

रेडियोग्राफर के 58 पदों में विभिन्न आरक्षित और अनारक्षित श्रेणियों के पद शामिल हैं. इनमें सामान्य वर्ग के 20, सामान्य ईडब्ल्यूएस के आठ, सामान्य डब्ल्यूईएसएम के चार, ओबीसी सामान्य के छह और ओबीसी बीपीएल के चार पद हैं.

इसके अलावा एससी सामान्य के आठ, एससी बीपीएल के तीन, एससी डब्ल्यूईएसएम का एक, एससी डब्ल्यूएफएफ का एक, एसटी सामान्य के दो और एसटी बीपीएल का एक पद निर्धारित है.

शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थियों के रोल नंबर

आयोग द्वारा शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों के रोल नंबर इस प्रकार हैं:

26009000016, 26009000017, 26009000019, 26009000024, 26009000026, 26009000033, 26009000037, 26009000038, 26009000040, 26009000041, 26009000042, 26009000048, 26009000054, 26009000060, 26009000062, 26009000065, 26009000070, 26009000075, 26009000077, 26009000078, 26009000087, 26009000094, 26009000096, 26009000099, 26009000100, 26009000108, 26009000111, 26009000112, 26009000115, 26009000125, 26009000127, 26009000130, 26009000132, 26009000133, 26009000138, 26009000139, 26009000141, 26009000143, 26009000147, 26009000149, 26009000150, 26009000152, 26009000166, 26009000167, 26009000168, 26009000169, 26009000171, 26009000172, 26009000173, 26009000175, 26009000177, 26009000181, 26009000182, 26009000183, 26009000184, 26009000197, 26009000198, 26009000199, 26009000201, 26009000202, 26009000203, 26009000204, 26009000208, 26009000209, 26009000210, 26009000212, 26009000214, 26009000218, 26009000225, 26009000231, 26009000232, 26009000234, 26009000237, 26009000239, 26009000241, 26009000242, 26009000245, 26009000246, 26009000250, 26009000251, 26009000256, 26009000261, 26009000262, 26009000263, 26009000269, 26009000271, 26009000272, 26009000275, 26009000279, 26009000285, 26009000293, 26009000296, 26009000297, 26009000301, 26009000305, 26009000308, 26009000319, 26009000320, 26009000321, 26009000324, 26009000327, 26009000329, 26009000330, 26009000332 और 26009000334।

15 सितंबर से दस्तावेज सत्यापन

शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थियों के पात्रता संबंधी दस्तावेजों का सत्यापन 15 सितंबर 2026 से सुबह 10 बजे हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर के परिसर में किया जाएगा. अभ्यर्थियों को सभी मूल पात्रता दस्तावेजों के साथ प्रत्येक दस्तावेज की दो-दो सेट स्वप्रमाणित प्रतियां, एक पहचान पत्र और डाउनलोड किए गए आवेदन फार्म की प्रति साथ लानी होगी.