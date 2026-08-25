कोलंबो टेस्ट में ICC ने 3 खिलाड़ियों पर लिया एक्शन, यशस्वी जायसवाल, असिथा और जयसूर्या पर लगा जुर्माना

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Viplove Kumar
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ICC ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए भारतीय ओपनर यशस्वी जायसवाल और श्रीलंका के तेज गेंदबाज असिथा फर्नांडो के साथ स्पिनर प्रबाथ जयसूर्या पर जुर्माना लगाया है. मैच के दौरान इन सभी खिलाड़ियों ने कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया था.
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यशस्वी जायसवाल श्रीलंका के गेंदबाज से भिड़ गए.

नई दिल्ली. श्रीलंका के कोलंबो में खेले जा रहे टेस्ट मैच में भारत और श्रीलंका दोनों ही टीम के खिलाड़ियों पर आईसीसी ने एक्शन लिया है. ICC ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए भारतीय ओपनर यशस्वी जायसवाल और श्रीलंका के तेज गेंदबाज असिथा फर्नांडो के साथ स्पिनर प्रबाथ जयसूर्या पर जुर्माना लगाया है. मैच के दौरान इन सभी खिलाड़ियों ने कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया था.

ICC की ओर से मंगलवार को इस मामले पर एक बयान जारी किया. जयसूर्या को मैच के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए आधिकारिक फटकार लगाई गई. उनके अनुशासनात्मक रिकॉर्ड में एक डिमेरिट प्वाइंट भी जोड़ा गया है. पिछले 24 महीने में यह उनकी पहली गलती है. जयसूर्या ने पहली पारी में आउट होने के बाद मैदान से बाहर जाते समय अंपायर के फैसले के खिलाफ नाराजगी जाहिर की थी. उन्होंने बल्ले को बाउंड्री पर मारा था. यह ICC ने अनुच्छेद 2.2 के तहत क्रिकेट उपकरण या मैदान की वस्तुओं के दुरुपयोग की श्रेणी में माना.

जायसवाल और फर्नांडो पर भी जुर्माना

कोलंबो टेस्ट के पहले दिन के खेल में यशस्वी जायसवाल और असिथा फर्नांडो के बीच मैदान पर झड़प हुई थी. विकेट लेने के बाद श्रीलंका के गेंदबाज ने जायसवाल को उकसाने वाले शब्द कहे थे. ICC ने इस मामले में दोनों खिलाड़ियों पर कार्रवाई की, असिथा और जायसवाल दोनों पर मैच फीस का 25 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया. इसके साथ ही एक-एक डिमेरिट प्वाइंट जोड़ा गया. इन दोनों ही खिलाड़ियों को ICC आचार संहिता के अनुच्छेद 2.12 के उल्लंघन का दोषी पाया गया.

यह घटना पहले दिन के खेल में भारत की पहली पारी के 17वें ओवर में हुई थी. आउट होने के बाद जायसवाल मैदान से बाहर जा रहे थे. फर्नांडो ने उनको उसकाया जिसपर भारतीय ओपनर को गुस्सा आ गया. दोनों के बीच बात बढ़ी और वो एक दूसरे से बहस करने लगे. श्रीलंका की टीम के बाकी खिलाड़ी भी इस मामले में खुलकर सामने आ गए थे. श्रीलंका के कप्तान धनंजय डि सिल्वा और भारतीय बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल ने बीच बचाव कर मामला सुलझाया.

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खेल पत्रकारिता में लगभग दो दशक का समृद्ध अनुभव। ज़ी न्यूज़, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत में खेल संपादक के रूप में काम किया. न्यूज़18 की डिजिटल स्पोर्ट्स टीम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. एक दर्जन से ज्यादा आईसीसी इवेंट कवर कर चुके हैं. ओलंपिक और कॉमनवेल्थ की रिपोर्टिंग का अनुभव. 5 फुटबॉल वर्ल्ड कप इवेंट कवर करने का भी अनुभव, वर्तमान में आईटीवी (India News) की प्रतिष्ठित वेबसाइट की कमान संभाल रहे हैं. खेल, राष्ट्रीय और डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ के साथ सटीक, विश्वसनीय और प्रभावी कंटेंट निर्माण में विशेषज्ञता।