कोलंबो टेस्ट में ICC ने 3 खिलाड़ियों पर लिया एक्शन, यशस्वी जायसवाल, असिथा और जयसूर्या पर लगा जुर्माना

ICC ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए भारतीय ओपनर यशस्वी जायसवाल और श्रीलंका के तेज गेंदबाज असिथा फर्नांडो के साथ स्पिनर प्रबाथ जयसूर्या पर जुर्माना लगाया है. मैच के दौरान इन सभी खिलाड़ियों ने कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया था.

नई दिल्ली. श्रीलंका के कोलंबो में खेले जा रहे टेस्ट मैच में भारत और श्रीलंका दोनों ही टीम के खिलाड़ियों पर आईसीसी ने एक्शन लिया है. ICC ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए भारतीय ओपनर यशस्वी जायसवाल और श्रीलंका के तेज गेंदबाज असिथा फर्नांडो के साथ स्पिनर प्रबाथ जयसूर्या पर जुर्माना लगाया है. मैच के दौरान इन सभी खिलाड़ियों ने कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया था.

ICC की ओर से मंगलवार को इस मामले पर एक बयान जारी किया. जयसूर्या को मैच के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए आधिकारिक फटकार लगाई गई. उनके अनुशासनात्मक रिकॉर्ड में एक डिमेरिट प्वाइंट भी जोड़ा गया है. पिछले 24 महीने में यह उनकी पहली गलती है. जयसूर्या ने पहली पारी में आउट होने के बाद मैदान से बाहर जाते समय अंपायर के फैसले के खिलाफ नाराजगी जाहिर की थी. उन्होंने बल्ले को बाउंड्री पर मारा था. यह ICC ने अनुच्छेद 2.2 के तहत क्रिकेट उपकरण या मैदान की वस्तुओं के दुरुपयोग की श्रेणी में माना.

A third player has been sanctioned by the ICC for an incident during the second #WTC27 contest between Sri Lanka and India in Colombo.https://t.co/WzZVABH8uT — ICC (@ICC) August 25, 2026

जायसवाल और फर्नांडो पर भी जुर्माना

कोलंबो टेस्ट के पहले दिन के खेल में यशस्वी जायसवाल और असिथा फर्नांडो के बीच मैदान पर झड़प हुई थी. विकेट लेने के बाद श्रीलंका के गेंदबाज ने जायसवाल को उकसाने वाले शब्द कहे थे. ICC ने इस मामले में दोनों खिलाड़ियों पर कार्रवाई की, असिथा और जायसवाल दोनों पर मैच फीस का 25 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया. इसके साथ ही एक-एक डिमेरिट प्वाइंट जोड़ा गया. इन दोनों ही खिलाड़ियों को ICC आचार संहिता के अनुच्छेद 2.12 के उल्लंघन का दोषी पाया गया.

यह घटना पहले दिन के खेल में भारत की पहली पारी के 17वें ओवर में हुई थी. आउट होने के बाद जायसवाल मैदान से बाहर जा रहे थे. फर्नांडो ने उनको उसकाया जिसपर भारतीय ओपनर को गुस्सा आ गया. दोनों के बीच बात बढ़ी और वो एक दूसरे से बहस करने लगे. श्रीलंका की टीम के बाकी खिलाड़ी भी इस मामले में खुलकर सामने आ गए थे. श्रीलंका के कप्तान धनंजय डि सिल्वा और भारतीय बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल ने बीच बचाव कर मामला सुलझाया.