Raksha Bandhan Gift: रक्षाबंधन पर बहन को भूलकर भी गिफ्ट न करें ये चीजें

राखी पर बहन को गिफ्ट देने की परंपरा भी काफी पुरानी है। हालांकि, वास्तु शास्त्र और कुछ धार्मिक मान्यताओं में ऐसी कई चीजों का जिक्र मिलता है, जिन्हें उपहार में देना शुभ नहीं माना जाता।

28 अगस्त को मनाया जाएगा रक्षाबंधन

Raksha Bandhan Gift, (आज समाज), नई दिल्ली: रक्षाबंधन भाई-बहन के पवित्र रिश्ते और आपसी प्रेम का त्योहार है। इस दिन बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई अपनी बहन को उसकी पसंद का तोहफा देकर हमेशा उसकी रक्षा करने का वचन देते हैं। इस साल रक्षाबंधन का त्योहार 28 अगस्त 2026 को मनाया जाएगा। रक्षाबंधन का त्योहार इस बार खास है, क्योंकि इस दिन भद्रा का साया नहीं रहने वाला है। लेकिन पंचक की छाया जरूर रहेगी।

राखी पर बहन को गिफ्ट देने की परंपरा भी काफी पुरानी है। हालांकि, वास्तु शास्त्र और कुछ धार्मिक मान्यताओं में ऐसी कई चीजों का जिक्र मिलता है, जिन्हें उपहार में देना शुभ नहीं माना जाता। ऐसे में अगर आप रक्षाबंधन पर अपनी बहन के लिए गिफ्ट खरीद रहे हैं, तो कुछ चीजों से बचना चाहिए। आइए जानते हैं कौन-कौन सी चीजें गिफ्ट में नहीं देनी चाहिए।

कौन सी चीज गिफ्ट में नहीं देनी चाहिए?

वास्तु शास्त्र के मुताबिक, किसी को भी गिफ्ट में नुकीली चीजें, खाली पर्स, घड़ी, काले रंग की वस्तुएं और कांटेदार पौधे नहीं देने चाहिए। इन चीजों को अशुभ माना जाता है और इनसे रिश्तों में दूरियां आ सकती हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं।

जूते या बेल्ट: वास्तु और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, गिफ्ट में चमड़े के जूते जूते-चप्पल या बेल्ट देना अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे रिश्तों में दूरियां आ सकती हैं।

वास्तु और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, गिफ्ट में चमड़े के जूते जूते-चप्पल या बेल्ट देना अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे रिश्तों में दूरियां आ सकती हैं। घड़ी: वास्तु शास्त्र में घड़ी समय और भाग्य का प्रतीक माना जाता है, जिसे गिफ्ट में देने से अच्छा समय या ऊर्जा दूसरे को चली जाती है।

वास्तु शास्त्र में घड़ी समय और भाग्य का प्रतीक माना जाता है, जिसे गिफ्ट में देने से अच्छा समय या ऊर्जा दूसरे को चली जाती है। रुमाल: वास्तु की मान्यता के मुताबिक, रुमाल को आंसुओं या गम का प्रतीक माना जाता है। इससे रिश्तों में उदासी और आंसू आने की मान्यता है।

वास्तु की मान्यता के मुताबिक, रुमाल को आंसुओं या गम का प्रतीक माना जाता है। इससे रिश्तों में उदासी और आंसू आने की मान्यता है। परफ्यूम या इत्र: खुशबूदार चीजें गिफ्ट में देने से आर्थिक तंगी या अलगाव आ सकता है। परफ्यूम की खुशबू कुछ समय बाद उड़ जाती है या खत्म हो जाती है, जिसे रिश्तों में आने वाली दूरी या खटास का प्रतीक माना जाता है।

खुशबूदार चीजें गिफ्ट में देने से आर्थिक तंगी या अलगाव आ सकता है। परफ्यूम की खुशबू कुछ समय बाद उड़ जाती है या खत्म हो जाती है, जिसे रिश्तों में आने वाली दूरी या खटास का प्रतीक माना जाता है। कांच के बर्तन: टूटने वाले कांच के आइटम्स रिश्तों में दरार का संकेत देते हैं। इसलिए रक्षाबंधन पर बहन को गिफ्ट देते समय कांच की चीजें देने से बचने की सलाह दी जाती है।

टूटने वाले कांच के आइटम्स रिश्तों में दरार का संकेत देते हैं। इसलिए रक्षाबंधन पर बहन को गिफ्ट देते समय कांच की चीजें देने से बचने की सलाह दी जाती है। धारदार चीजें: चाकू, कैंची या कोई भी नुकीला सामान गिफ्ट में नहीं देना चाहिए। इन्हें रिश्तों में तनाव या दूरी का प्रतीक माना जाता है।

चाकू, कैंची या कोई भी नुकीला सामान गिफ्ट में नहीं देना चाहिए। इन्हें रिश्तों में तनाव या दूरी का प्रतीक माना जाता है। खाली पर्स या वॉलेट: बिना पैसे या सिक्के के पर्स गिफ्ट नहीं करना चाहिए। खाली पर्स का मतलब खाली जेब माना जाता है। अगर पर्स दें, तो उसमें शगुन के तौर पर कुछ पैसे जरूर रखें।

बिना पैसे या सिक्के के पर्स गिफ्ट नहीं करना चाहिए। खाली पर्स का मतलब खाली जेब माना जाता है। अगर पर्स दें, तो उसमें शगुन के तौर पर कुछ पैसे जरूर रखें। काले रंग की चीजें: काले कपड़े या काले रंग का सामान गिफ्ट में देना शुभ नहीं माना जाता है। वास्तु और ज्योतिष में काले रंग की चीजों को नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने वाला बताया गया है और इससे रिश्तों में कड़वाहट या दूरियां आ सकती हैं।

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