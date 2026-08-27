WTC Final Explainer: भारत को जीतने होंगे कितने मुकाबले? कैसे पहुंचेगी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में, मुश्किल सीरीज बाकी

भारतीय टीम को श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो टेस्ट मैच ड्रॉ करने का भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है. उसके आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की उम्मीदों को जोरदार झटका पहुंचा है.

नई दिल्ली. भारतीय टीम श्रीलंका के दौरे पर दोनों टेस्ट मैच जीतकर अपने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की दावेदारी के मजबूत करने उतरी थी. गॉल टेस्ट में जीत हासिल कर टीम इंडिया ने इसकी तरफ एक कदम भी बढ़ा दिया था लेकिन कोलंबो में दूसरा टेस्ट ड्रॉ होने से भारत के फाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा. कप्तान शुभमन गिल की टीम मेजबान श्रीलंका को फॉलोऑन देने के बाद भी जीत हासिल करने में नाकाम रही. आखिरी दिन के खेल में जीत के बेहद करीब पहुंच कर भी इसे अपने नाम करने का मौका हाथ से गंवा दिया. भारत सीरीज को 1-0 से जीतने में कामयाब रहा लेकिन उसकी WTC की उम्मीदों को झटका लगा.

एक समय भारतीय टीम कोलंबो टेस्ट में आसानी से जीत हासिल करती नजर आ रही थी. आखिरी दिन के खेल में सोनल दिनुशा की नाबाद शतकीय पारी ने सारा खेल बिगाड़ दिया. भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी. इसके बाद श्रीलंका को 290 रन पर ऑलआउट कर 213 रन की बढ़त के साथ फॉलोऑन दिया. दिनुशा ने नाबाद 133 रन की जुझारू पारी खेलकर भारतीय गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसा दिया.

Sri Lanka’s fight ensures that they hold onto their place in the #WTC27 standings 👊 More ➡️ https://t.co/Ag5irO9kgu pic.twitter.com/vPpFPQi4Xf — ICC (@ICC) August 27, 2026

जीत मिलती तो चौथे नंबर पर पहुंचता भारत

श्रीलंका के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच ड्रॉ करने की वजह से भारत को जबरदस्त नुकसान हुआ. दोनों मैच जीतने के बाद भारत को 12 अंक मिलते जबकि एक मुकाबला बराबरी पर खत्म होने के बाद सिर्फ 4 अंक ही मिले. इस एक मैच ना जीत पाने की वजह टीम इंडिया ने 8 अंक गंवा दिए. ये गलती भारतीय टीम को फाइनल की रेस में भारी पड़ेगी. भारत के पास क्लीन स्वीप कर बांग्लादेश को WTC टेबल में जीत प्रतिशत में पीछे छोड़ चौथे स्थान पर पहुंचने का मौका था.

इस समय अगर अंक तालिका पर नजर डालें तो ऑस्ट्रेलिया 80 प्रतिशत जीत के साथ सबसे ऊपर टॉप पर है. दक्षिण अफ्रीका के जीत का प्रतिशत 75 और न्यूजीलैंड 72.22% के साथ दूसरे और तीसरे नंबर पर है. बांग्लादेश 55.56% के साथ चौथे और भारत 51.51 प्रतिशत के साथ पांचवें नंबर पर है.

अब भारत के पास सिर्फ 7 टेस्ट बाकी

इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकल में भारतीय टीम को अब सिर्फ 7 टेस्ट मैच ही और खेलना बाकी है. इसमें से इस साल के अंत में टीम इंडिया न्यूजीलैंड के मुश्किल दौरे पर 2 मुकाबला खेलेगी. इसके बाद टीम को अपने घर पर ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी करनी है. यहां टीम को 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में खेलने का मौका मिलेगा.

कितने मैच जीतने की जरूरत

भारतीय टीम ने अगर अपने 7 मैचों में से 6 में जीत हासिल करने में कामयाबी पाई तो उसके पास कुल 140 अंक हो जाएंगे. ऐसे में टीम के जीत का प्रतिशत तकरीबन 64.81 तक पहुंच सकता है. अगर शुभमन गिल की टीम अपने बचे हुए सभी 7 टेस्ट जीत लेगी तो उसके कुल अंक लगभग 152 और जीत का प्रतिशत 70.37% हो जाएगा.