श्रीलंका का दौरा खत्म, अब किस टीम के खिलाफ होगी अगली टेस्ट सीरीज, कितने मैच खेले जाएंगे?

नई दिल्ली. श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज खत्म हो चुकी है. भारत क्लीन स्वीप के करीब पहुंचकर चूक गया. गॉल में टीम को जीत मिली लेकिन कोलंबो में फॉलोऑन देकर भी ड्रॉ खेलने पर मजबूर होना पड़ा. भारतीय के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की उम्मीदें बाकी है और इसके लिए अब अपनी टेस्ट मिशन का इंतजार है. अब टीम इंडिया का अगला लक्ष्य न्यूजीलैंड का दौरा है. जहां ये तय हो जाएगा कि टीम फाइनल खेल रही है या नहीं.
भारतीय टीम को श्रीलंका के खिलाफ खेली गई टेस्ट सीरीज के बाद अब कुछ दिन का आराम मिलेगा. इसके बाद रेड बॉल क्रिकेट में दोबारा टीम साल के अंत में लौटेगी. भारतीय टीम न्यूजीलैंड दौरे पर नवंबर – दिसंबर में दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलगी.
पहला टेस्ट
📅 19 से 23 नवंबर 2026
📍 वेलिंगटन
⏰ भारतीय समयानुसार सुबह 3:30 बजे
दूसरा टेस्ट
📅 27 नवंबर से 1 दिसंबर 2026
📍 क्राइस्टचर्च
⏰ भारतीय समयानुसार सुबह 3:30 बजे
भारत के लिए न्यूजीलैंड का दौरा हमेशा से ही मुश्किल रहा है. ऐसे में बिना रोहित शर्मा, विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे जैसे अनुभवी खिलाड़ी के उन परिस्थिति में खेलना चुनौतीपूर्ण होगा. तेज गेंदबाजों के लिए मददगार पिचों और स्विंग होती गेंद के बीच भारतीय बल्लेबाजों की परीक्षा होगी.
इसके बाद ऑस्ट्रेलिया से होगी बड़ी भिड़ंत
भारत को अगर न्यूजीलैंड में जीत मिली तो उसके लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की उम्मीदें जिंदा रहेंगी. इस दौरे को खत्म होते के बाद भारतीय टीम अपने घर पर लौटकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज में खेलने उतरेगी.
सीरीज का कार्यक्रम इस प्रकार है:
|टेस्ट
|तारीख
|स्थान
|समय
|पहला टेस्ट
|21-25 जनवरी 2027
|नागपुर
|सुबह 9:30 बजे
|दूसरा टेस्ट
|29 जनवरी-2 फरवरी 2027
|चेन्नई
|सुबह 9:30 बजे
|तीसरा टेस्ट
|11-15 फरवरी 2027
|गुवाहाटी
|सुबह 9:00 बजे
|चौथा टेस्ट
|19-23 फरवरी 2027
|रांची
|सुबह 9:30 बजे
|पांचवां टेस्ट
|27 फरवरी-3 मार्च 2027
|अहमदाबाद
|सुबह 9:30 बजे
घरेलू परिस्थितियों का मिलेगा फायदा
भारत अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ 1-0 से सीरीज ड्रॉ करने में कामयाब हो तो उसके पास ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में पहुंचने का मौका होगा. हालांकि ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ लगातार जीत हासिल करना आसान नहीं होगा. इस सीरीज में एक भी मैच ड्रॉ हुआ या भारत हारा तो उसका रास्ता लगभग बंद हो जाएगा. WTC के समीकरण का खेल ही टीम इंडिया को फाइनल तक पहुंचा सकता है.