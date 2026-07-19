FIFA World Cup: फीफा वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने फ्रांस को हराकर जीता ब्रॉन्ज, एमबापे ने तोड़ा मेसी का रिकॉर्ड

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Amit Upadhyay
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FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप में तीसरा स्थान हासिल करने के लिए इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हाई वोल्टेज मुकाबला खेला गया। इंग्लैंड ने रोमांचक खेल दिखाते हुए फ्रांस को 6-4 से हरा दिया। इस हाई-स्कोरिंग मुकाबले में दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। फ्रांस के स्टार खिलाड़ी किलियन एमबापे ने टूर्नामेंट में 2 गोल दागकर लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ दिया।
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तीसरे नंबर के लिए फ्रांस और इंग्लैंड के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिला।

FIFA 2026 England vs France: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में शनिवार रात इंग्लैंड और फ्रांस के बीच रोमांचक मुकाबला हुआ। दोनों टीमें फाइनल की रेस से बाहर हो चुकी थीं और यह मैच ब्रॉन्ज मेडल के लिए था। मियामी में खेले गए इस मुकाबले में इंग्लैंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फ्रांस को 6-4 से हरा दिया। इस मैच में कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड बन गए। फीफा के 64 साल के इतिहास में पहली बार दोनों टीमों ने 4 या इससे ज्यादा गोल किए। इस रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड के स्टार खिलाड़ी बुकोयो साका ने हैट्रिक लगाई, जबकि फ्रांस के कप्तान किलियन एमबापे ने भी 2 गोल दागकर इतिहास रच दिया।

इंग्लैंड की तूफानी शुरुआत से मिली बढ़त

मैच की शुरुआत से ही इंग्लैंड ने आक्रामक खेल दिखाया। टीम ने पहले हाफ में फ्रांस पर दबाव बनाया और लगातार गोल करते हुए बड़ी बढ़त हासिल कर ली। बुकोयो साका की शानदार फिनिशिंग और टीम के सामूहिक प्रदर्शन ने इंग्लैंड को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। इंग्लैंड ने मुकाबले में छह गोल किए, जबकि फ्रांस ने दूसरे हाफ में जोरदार वापसी की कोशिश की। किलियन एमबापे और उनकी टीम ने कई मौके बनाए, लेकिन इंग्लैंड की बढ़त को पार नहीं कर सके।

साका की हैट्रिक, बेलीघम ने भी छोड़ी छाप

इंग्लैंड की जीत में बुकोयो साका सबसे बड़े स्टार रहे। उन्होंने तीन गोल करके टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा इंग्लैंड के अन्य खिलाड़ियों ने भी गोल कर टीम की बढ़त मजबूत की। जूड बेलिंगहम ने भी टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन जारी रखा और इंग्लैंड के लिए एक और गोल किया। इस प्रदर्शन के साथ उन्होंने विश्व कप में इंग्लैंड के किसी खिलाड़ी के लिए एक नया गोल रिकॉर्ड भी बनाया।

एमबापे ने मेसी को पछाड़कर बनाया बड़ा रिकॉर्ड

हार के बावजूद किलियन एमबापे के लिए यह मुकाबला ऐतिहासिक रहा। उन्होंने 2 गोल करते हुए विश्व कप इतिहास में अपने गोलों की संख्या 22 तक पहुंचा दी और लियोनेल मेसी के 21 गोल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। इसके साथ ही एमबापे विश्व कप इतिहास के सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ियों में शीर्ष पर पहुंच गए। एमबापे ने इस टूर्नामेंट में भी शानदार प्रदर्शन किया और गोल्डन बूट की रेस में अपनी स्थिति मजबूत कर ली।

विश्व कप इतिहास का सबसे रोमांचक मुकाबला

इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ यह मुकाबला विश्व कप के तीसरे स्थान के मैचों में सबसे ज्यादा गोल वाले मुकाबलों में शामिल हो गया। दोनों टीमों ने कुल 10 गोल किए, जिससे यह मुकाबला लंबे समय तक याद रखा जाएगा। इस जीत के साथ इंग्लैंड ने विश्व कप 2026 में तीसरा स्थान हासिल किया। टीम के लिए यह विदेशी धरती पर विश्व कप में पदक जीतने का खास मौका रहा। वहीं फ्रांस को सेमीफाइनल में हार के बाद चौथे स्थान से संतोष करना पड़ा। अब सभी की नजरें टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले पर हैं, जहां अर्जेंटीना और स्पेन खिताब के लिए आमने-सामने होंगे।