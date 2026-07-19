Gold Silver Price Today 19 July 2026: सोना खरीदने से पहले देखें आज का नया रेट, चांदी ने भी चौंकाया

Gold Silver Price Today 19 July 2026: 19 जुलाई 2026 को सोने और चांदी की कीमतों में हल्का बदलाव दर्ज किया गया. 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने के साथ देश के प्रमुख शहरों के ताजा रेट जानें और खरीदारी से पहले अपडेटेड भाव देखें.

Gold Silver Price Today 19 July 2026: 19 जुलाई 2026 को भारतीय सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में हल्का बदलाव देखने को मिला है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में उतार-चढ़ाव, डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति और घरेलू मांग का असर सीधे तौर पर कीमती धातुओं की कीमतों पर पड़ रहा है. यदि आप निवेश करने या आभूषण खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो खरीदारी से पहले आज के ताजा रेट जान लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

आज का गोल्ड रेट (19 जुलाई 2026) (Gold Price Today 19 July 2026)

आज भारत में 24 कैरेट (999 शुद्धता) सोने का औसत भाव ₹14,252 प्रति ग्राम दर्ज किया गया है. वहीं 22 कैरेट सोना, जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से ज्वेलरी बनाने में किया जाता है, ₹13,064 प्रति ग्राम पर कारोबार कर रहा है.

विशेषज्ञों के अनुसार, सोने की कीमतें वैश्विक बाजार, डॉलर की चाल, महंगाई, केंद्रीय बैंकों की नीतियों और त्योहारों के दौरान बढ़ने वाली घरेलू मांग के कारण लगातार बदलती रहती हैं.

मेन शहरों में आज का सोने का भाव

दिल्ली

24 कैरेट: ₹14,267 प्रति ग्राम

22 कैरेट: ₹13,079 प्रति ग्राम

हरियाणा

24 कैरेट: ₹1,38,970 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट: ₹1,32,350 प्रति 10 ग्राम

पंजाब

24 कैरेट: ₹13,235 प्रति ग्राम

22 कैरेट: ₹13,897 प्रति ग्राम

जम्मू-कश्मीर

24 कैरेट: ₹13,897 प्रति ग्राम

22 कैरेट: ₹13,235 प्रति ग्राम

मुंबई

24 कैरेट: ₹14,252 प्रति ग्राम

22 कैरेट: ₹13,064 प्रति ग्राम

कोलकाता

24 कैरेट: ₹14,252 प्रति ग्राम

22 कैरेट: ₹13,064 प्रति ग्राम

चेन्नई

24 कैरेट: ₹14,290 प्रति ग्राम

22 कैरेट: ₹13,099 प्रति ग्राम

आज का चांदी का भाव (19 जुलाई 2026) (Silver Price Today 19 July 2026)

आज भारतीय बाजार में 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत ₹2,29,900 प्रति किलोग्राम दर्ज की गई है. वहीं सिल्वर 925 (स्टर्लिंग सिल्वर) का भाव ₹2,34,000 प्रति किलोग्राम है. निवेश के साथ-साथ आभूषण और औद्योगिक उपयोग में भी चांदी की मांग बनी रहती है, इसलिए इसकी कीमतों में समय-समय पर उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है.

प्रमुख शहरों में चांदी का रेट

दिल्ली

सिल्वर 999: ₹2,299 प्रति 10 ग्राम

मुंबई

सिल्वर 999: ₹2,299 प्रति 10 ग्राम

कोलकाता

सिल्वर 999: ₹2,299 प्रति 10 ग्राम

चेन्नई

सिल्वर 999: ₹2,239 प्रति 10 ग्राम

खरीदारी से पहले रखें इन बातों का ध्यान

सोने और चांदी की कीमतें दिनभर में बदल सकती हैं. इसलिए निवेश या ज्वेलरी खरीदने से पहले अपने शहर के अधिकृत ज्वेलर या सर्राफा बाजार से ताजा रेट की पुष्टि जरूर करें. इसके अलावा मेकिंग चार्ज, जीएसटी और अन्य शुल्क भी अंतिम कीमत को प्रभावित करते हैं.