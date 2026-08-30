कप्तानी में वैभव सूर्यवंशी का करिश्मा, रोहित-विराट जैसा चलाया दिमाग, DRS के फैसले ने मचाई हलचल

भारत के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने महज 15 साल की उम्र में एक और बड़ी जिम्मेदारी संभाल ली. दलीप ट्रॉफी 2026 के सेमीफाइनल में ईशान किशन के चोटिल होने के बाद वैभव को ईस्ट जोन की कप्तानी करने का मौका मिला.

नई दिल्ली. दुनियाभर मे नई सनसनी बनकर उभरे भारतीय युवा बैटर वैभव सूर्यवंशी फिर सुर्खियों में है. उन्होंने दलीप ट्रॉफी के दूसरे मुकाबले में कप्तानी कर नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया. वो वहज 15 साल की उम्र में स्टैंड इन कप्तान बने तो अपने आप में एक रिकॉर्ड है. इससे पहले ऐसा कभी भी किसी देश की घरेलू क्रिकेट के सीनियर टूर्नामेंट में नहीं हुआ. उन्होंने ईशान किशन की गैर हाजरी में ना सिर्फ कप्तानी की बल्कि DRS का इस्तेमाल कर ईस्ट जोन को सेंट्रल जोन के खिलाफ विकेट भी दिलाया.

भारत के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने महज 15 साल की उम्र में एक और बड़ी जिम्मेदारी संभाल ली. दलीप ट्रॉफी 2026 के सेमीफाइनल में ईशान किशन के चोटिल होने के बाद वैभव को ईस्ट जोन की कप्तानी करने का मौका मिला. कप्तान की जिम्मेदारी संभालने के बाद उनके सामने एक मुश्किल पल आया. विकेट के लिए जोरदार अपील हुई लेकिन फील्ड अंपायर ने नॉट आउट दिया और DRS पर फैसला लेना पड़ा. कुछ पल वो दुविधा में दिखे लेकिन फिर बेझिझक इसे ले लिया.

Stand-in Captain Vaibhav Sooryavanshi goes for the review with 3 seconds remaining…and gets it right 👏 DRS done right as the set Aryan Juyal (46) is dismissed ✅ The celebrations say it all 🙌#DuleepTrophy pic.twitter.com/IwBQbr8hJQ — BCCI Domestic (@BCCIdomestic) August 30, 2026



दलीप ट्ऱॉफी के दूसरे मुकाबले में उतरी ईस्ट जोन के कप्तान 19वें ओवर में चोटिल हो गए. उनकी जगह पर वैभव सूर्यवंशी ने कप्तानी संभाली. दूसरे सेशन के खेल में मुकेश कुमार ने सेंट्रल जोन के बैटर आर्यन जुयाल के खिलाफ कैच की अपील की जिसे फील्ड अंपयार ने नकार दिया. गेंदबाज ने कप्तान को भरोसा दिलाया कि बॉल बल्ले का किनारा छू कर गई है वैभव सूर्यवंशी पहले तो थोड़ी झिझक दिखाई लेकिन फिर DRS का इशारा कर दिया. ये फैसला उन्होंने जब लिया तो रिव्यू लेने में सिर्फ 3 सेकंड का ही समय बाकी रह गया था. थर्ड अंपायर ने रिप्ले देखकर फैसला गेंदबाज के पक्ष में सुनाया. अल्ट्राएज में साफ नजर आ रहा था कि बॉल बल्ले का किनारा लेकर गई है.

थर्ड अंपायर ने आर्यन जुयाल को आउट करार दिया गया और बड़े स्क्रीन पर वैभव सूर्यवंशी का मुस्कुराता चेहरा था. इस पूरे DRS फैसले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. ईशान किशन की गैरमौजूदगी फैंस को उम्मीद थी कि वैभव फिर से गेंदबाजी करते नजर आएंगे. हालांकि ऐसा नहीं हुआ पहले दिन के खेल में उन्होंने बॉलिंग नहीं की. नॉर्थ ईस्ट जोन के खिलाफ क्वार्टरफाइनल मुकाबले में उन्होंने सिर्फ तीन में दो विकेट चटकाए थे.