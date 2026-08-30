मोजों से बदबू भगाने का यह घरेलू तरीका बड़े काम का, न आएगी दुर्गंध और न इन्फेक्शन का खतरा

मोजों से बदबू आना एक सामान्य समस्या है, लेकिन कभी-कभी यह शर्मिंदगी का भी कारण बन जाता है। इसके अलावा, यह पैरों के स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छा नहीं है। पूरे दिन जूते पहनने के बाद इस्तेमाल किए गए मोजों में पसीना और नमी जमा हो जाती है जिससे दुर्गंध पैदा करने वाले बैक्टीरिया तेजी से बढ़ने लगते हैं।

मोजों से बदबू आना एक सामान्य समस्या है, लेकिन कभी-कभी यह शर्मिंदगी का भी कारण बन जाता है। इसके अलावा, यह पैरों के स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छा नहीं है। पूरे दिन जूते पहनने के बाद इस्तेमाल किए गए मोजों में पसीना और नमी जमा हो जाती है, जिससे दुर्गंध पैदा करने वाले बैक्टीरिया तेजी से बढ़ने लगते हैं। समस्या तब बड़ी लगने लगती है जब मोजे को धोने के बाद भी ये गंध खत्म नहीं होता है। हालांकि सामान्य डिटर्जेंट कपड़ों की गंदगी तो साफ कर देता है, लेकिन कई बार मोजों के रेशों में फंसी बदबू को पूरी तरह खत्म नहीं कर पाता।

घरेलू तरीका है लाभदायक

ऐसे में महंगे लॉन्ड्री प्रोडक्ट्स या खास क्लीनर खरीदने की जगह एक आसान घरेलू ट्रिक इस समस्या को कम करने में मदद कर सकती है। इसके लिए आपको केवल सफेद सिरके (व्हाइट विनेगर) की जरूरत होगी। मोजों को वॉशिंग मशीन में डालने से पहले सिरके का हल्का स्प्रे करना दुर्गंध कम करने का आसान तरीका माना जाता है। आइए जानते हैं यह ट्रिक कैसे काम करती है और इसे सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करें।

सिरके का स्प्रे करता है जादू

व्हाइट विनेगर में मौजूद एसिटिक एसिड में नेचुरल एंटीमाइक्रोबियल गुण पाए जाते हैं। यह बदबू पैदा करने वाले बैक्टीरिया और उनके अवशेषों को कम करने में मदद कर सकता है। जब सिरके को सीधे मोजों पर स्प्रे किया जाता है, तो यह उन हिस्सों पर बेहतर तरीके से काम करता है जहां पसीना और गंदगी सबसे ज्यादा जमा होती है।

बदबू भगाने का आसान तरीका

एक स्प्रे बोतल में सफेद सिरका भर लें। अब मोजों के तलवे और अंगूठे वाले हिस्से पर हल्का स्प्रे करें। ध्यान रखें कि मोजे केवल नम हों, पूरी तरह भीगें नहीं। इसके बाद, उन्हें 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें। समय पूरा होने पर मोजों को सामान्य डिटर्जेंट के साथ वॉशिंग मशीन में धो लें।

इस बात का रखें ध्यान

सिरके को बार-बार सीधे वॉशिंग मशीन के ड्रम या फैब्रिक सॉफ्टनर डिस्पेंसर में डालना सही नहीं माना जाता। लंबे समय तक ऐसा करने से मशीन के रबर सील और पाइप्स को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि सिरके का इस्तेमाल सीधे मोजों पर स्प्रे या भिगोने के लिए करें।