Bhadrapada Month: भाद्रपद महीने में जन्मे लोग कैसे होते हैं? ज्योतिष से जानें उनकी खासियत

हिंदू मान्यताओं के अनुसार, भादो यानी भाद्रपद महीने में पैदा होने वाले बच्चे बहुत भाग्यशाली, उदार स्वभाव और दयालु दिल के होते हैं।

भक्ति, आस्था और शुभ कार्यों से जुड़ा हुआ है ये माह

Bhadrapada Month, (आज समाज), नई दिल्ली: हिंदू पंचांग में भाद्रपद मास का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है। इसे भादो के नाम से भी जाना जाता है और इस महीने में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी जैसे कई बड़े त्योहार आते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, ये महीना भक्ति, आस्था और शुभ कार्यों से जुड़ा हुआ है। ऐसे में भाद्रपद महीने में जन्म लेने वाले बच्चों के स्वभाव और व्यक्तित्व को लेकर भी ज्योतिष में कुछ खास बातें बताई गई हैं।

ज्योतिषीय मान्यताओं के मुताबिक, अलग-अलग महीने में जन्म लेने वाले बच्चों के स्वभाव और व्यक्तित्व में कुछ अलग विशेषताएं देखने को मिल सकती हैं। जन्म का महीना, नक्षत्र और ग्रहों की स्थिति व्यक्ति के जीवन और स्वभाव से जुड़ी मानी जाती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि भादो यानी भाद्रपद महीने में जन्म लेने वाले बच्चे कैसे होते हैं और उनकी खासियत क्या होती है।

भादो के महीने में जन्मे बच्चे कैसे होते हैं?

हिंदू मान्यताओं के अनुसार, भादो यानी भाद्रपद महीने में पैदा होने वाले बच्चे बहुत भाग्यशाली, उदार स्वभाव और दयालु दिल के होते हैं। इस माह में भगवान श्रीकृष्ण और श्रीगणेश से जुड़े प्रमुख उत्सव भी मनाए जाते हैं, इसलिए इस दौरान जन्म लेना शुभ और पवित्र माना जाता है।

भादो में जन्म लेने वाले बच्चों की विशेषताएं

उदार और दयालु: माना जाता है कि इनका दिल बड़ा होता है और ये दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। दूसरों के दुख-दर्द को समझने की क्षमता भी इनमें अच्छी हो सकती है।

माना जाता है कि इनका दिल बड़ा होता है और ये दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। दूसरों के दुख-दर्द को समझने की क्षमता भी इनमें अच्छी हो सकती है। बुद्धिमान और मेहनती: ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, ऐसे लोग अपने काम के प्रति वफादार और कर्तव्यनिष्ठ होते हैं। मेहनत और लगन के दम पर अपने लक्ष्य हासिल करने की कोशिश करते हैं।

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, ऐसे लोग अपने काम के प्रति वफादार और कर्तव्यनिष्ठ होते हैं। मेहनत और लगन के दम पर अपने लक्ष्य हासिल करने की कोशिश करते हैं। सफल करियर: माना जाता है कि भाद्रपद महीने में जन्मे लोग व्यापार और करियर के क्षेत्र में बेहतरीन काम करते हैं। इनमें नेतृत्व क्षमता भी हो सकती है, जिससे ये बड़े पदों तक पहुंच सकते हैं।

माना जाता है कि भाद्रपद महीने में जन्मे लोग व्यापार और करियर के क्षेत्र में बेहतरीन काम करते हैं। इनमें नेतृत्व क्षमता भी हो सकती है, जिससे ये बड़े पदों तक पहुंच सकते हैं। धार्मिक प्रवृत्ति: ऐसे लोगों का झुकाव धर्म, पूजा-पाठ और अध्यात्म की तरफ अधिक माना जाता है। जीवन में आध्यात्मिक सोच और धार्मिक कार्यों के प्रति उनकी रुचि देखने को मिल सकती है।

भाद्रपद महीना 2026 कब से कब तक रहेगा?

पंचांग के मुताबिक, साल 2026 में भाद्रपद मास की शुरूआत 29 अगस्त 2026 से हुई और इसका समापन 26 सितंबर 2026 को होगा। इस दौरान कजरी तीज, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, हरतालिका तीज, गणेश चतुर्थी और अनंत चतुर्दशी जैसे कई प्रमुख पर्व मनाए जाएंगे।