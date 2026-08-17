Asian Games 2026: मोहम्मद नबी के बेटे हसन को मौका, राशिद खान समेत कई स्टार बाहर

By
Viplove Kumar
-
0
4
एशियन गेम्स के लिए चुनी गई अफगानिस्तान की 15 सदस्यीय टीम में पूर्व कप्तान मोहम्मद नबी के 20 साल के हसन ईसाखिल को शामिल किया गया है. उनका नाम पहली बार टीम में शामिल किया गया है.
एशियन गेम्स 2026 के लिए अफगानिस्तान टीम का ऐलान

नई दिल्ली. एशियन गेम्स 2026 के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. सोमवार को घोषित की गई टीम में पूर्व कप्तान मोहम्मद नबी के बेटे को शामिल किया गया है. एशियन गेम्स के लिए 15 सदस्यीय टीम को लेकर जो सबसे बड़ी खबर है वो 20 साल के हसन ईसाखिल का नाम है. उनको पहली बार टीम में जगह मिली है.

अफगानिस्तान की टीम ने पिछले कुछ सालों में इंटरनेशनल क्रिकेट में गजब का खेल दिखाया है. अब उनको टूर्नामेंट में हर एक टीम खतरा मानकर चलती है. ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान जैसी टीमों को आईसीसी इवेंट में मात दे चुकी टीम ने हाल ही में वनडे वर्ल्ड कप 2027 के लिए जगह पक्की की है. एशियन गेम्स में भी उनको मेडल जीतने का दावेदार माना जा रहा है. सोमवार, 17 अगस्त को अफगानिस्तान ने इस मेगा इवेंट के लिए टीम का ऐलान किया. इसमें पूर्व कप्तान मोहम्मद नबी के बेटे का चुना जाना सबसे बड़ा फैसला रहा. हसन ईसाखिल टॉप आर्डर के बल्लेबाज हैं. अब तक 41 टी20 मैचों में 1,094 रन बना चुके हैं. उन्हें अभी तक अफगानिस्तान की सीनियर पुरुष टीम के लिए डेब्यू का मौका नहीं मिला है.

राशिद खान समेत कई दिग्गजों को आराम

एशियन गेम्स के लिए अफगानिस्तान ने जो टीम चुनी है उसमें सीनियर और युवा खिलाड़ियों को तालमेल बनाया गया है. चयनकर्ताओं ने अपने कई प्रमुख खिलाड़ियों को आराम दिया है. चुनी गई टीम में राशिद खान, इब्राहिम जादरान, रहमानुल्लाह गुरबाज, अजमतुल्लाह ओमरजई और अल्लाह गजनफर को शामिल नहीं किया गया. एशियन गेम्स में टीम की कप्तानी दरविश रसूली करेंगे. अनुभवी बल्लेबाज नजीबुल्लाह जादरान और ऑलराउंडर करीम जनत भी टीम का हिस्सा हैं. अफगानिस्तान ने युवा खिलाड़ियों पर भरोसा जताया है. टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान ने अपनी दमदार टीम को चुना है. इंटरनेशनल क्रिकेट में लगातार खेल रहे खिलाड़ियों को उतारने का फैसला लिया गया.

भारतीय टीम की कमान श्रेयस अय्यर के हाथों में है. युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा की जोड़ी ओपनिंग करेगी. अनुभवी संजू सैमसन, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह जैसे खिलाड़ी टीम में हैं.

पाकिस्तान की बात करें तो टीम की कमान साहिबजादा फरहान के हाथों में है. सैम अयूब, अबरार अहमद, उस्मान खान, सूफियान मुकीम, माज सादाकत और हसन नवाज इस टीम का हिस्सा हैं.

अफगानिस्तान की टीम (एशियन गेम्स 2026)

दरविश रसूली (कप्तान), मोहम्मद इशाक (विकेटकीपर), मोहम्मद अकरम, हसन ईसाखिल, खालिद तनीवाल, इमरान मीर, फैसल खान शिनोजादा, नजीबुल्लाह जादरान, फरमानुल्लाह सफी, इस्मत आलम, करीम जनत, नंगयाल खरोती, अरब गुल मोमंद, फरीदून दाऊदजई और अब्दुल्ला अहमदजई।