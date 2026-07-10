Ind W vs Eng W Ist Test Live : भारतीय महिलाएं इंग्लैंड टीम को लॉर्डस में पहली बार देंगी चुनौती

दोनों टीमों के बीच आज खेला जाएगा पहला टेस्ट मैच, भारतीय समय अनुसार दोपहर बाद 3.30 मिनट पर शुरू होगा मैच

Ind W vs Eng W Ist Test Live (आज समाज), खेल डेस्क : टी-20 वर्ल्ड कप में खराब प्रदर्शन करने के बाद आज भारतीय महिलाएं इंग्लैंड को लॉर्डस के ऐतिहासिक मैदान में टेस्ट क्रिकेट में चुनौती देने जा रहीं हैं। भारतीय समय अनुसार यह टेस्ट मैच दोपहर बाद 3.30 मिनट पर शुरू होगा।

ज्ञात रहे कि पिछले दिनों इंग्लैंड की धरती पर खेले गए टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया जहां सेमिफाइनल में जगह बनाने से चूक गई थी तो वहीं इंग्लैंड को फाइनल में आॅस्ट्रेलिया के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। जिसके बाद आज दोनों टीमें टेस्ट मैच से दोबारा मैदान पर नई शुरुआत करने जा रहीं हैं।

पहली बार लॉर्डस में खेला जाएगा महिला टेस्ट मैच

आज दोनों टीमों के बीच होने वाले टेस्ट मैच से ये लॉर्डस मैदान एक नए इतिहास का गवाह भी बनेगा। दरअसल 142 साल बाद पहली बार इस मैदान पर महिला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। लॉर्डस के मैदान पर जहां यह पहला महिला टेस्ट मैच होगा वहीं महिला क्रिकेट इतिहास का 153वां टेस्ट मैच होगा।

चार दिन के मैच में प्रतिदिन फेंके जाएंगे 100 ओवर

भारत और इंग्लैंड के बीच शुरू होने वाले मैच में प्रतिदिन 100 ओवर फेंके जाएंगे और यह मैच चार दिन का होगा। वहीं दोनों टीमों के बीच अब तक 15 महिला टेस्ट खेले गए हैं। इनमें भारत ने 3 और इंग्लैंड ने 1 मैच जीता है, जबकि 11 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। दोनों टीमों के बीच पिछला टेस्ट दिसंबर 2023 में नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला गया था। तब भारत ने इंग्लैंड को 347 रन से हराया था।

पिछले चार मैच में से तीन भारत ने जीते

भारत और इंग्लैंड के बीच पिछले कुछ समय में खेले गए मुकाबलों की बात करें तो भारत का पलड़ा भारी रहा है। दोनों ही टीमों के बीच पिछले कुछ समय में खेले गए मुकाबलों में भारत ने आक्रामता का परिचय देते हुए इंग्लैंड को चारों खाने चित किया है। भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ अपने पिछले चार टेस्ट में तीन जीते हैं।

आज के मैच के लिए दोनों संभावित टीमें

भारत: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उपकप्तान), यास्तिका भाटिया (विकेटकीपर), ऋचा घोष (विकेटकीपर), शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, हरलीन देओल, दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, श्री चरणी, रेणुका सिंह, क्रांति गौड़, नंदनी शर्मा, सायली सतघारे, प्रिया पुनिया।

इंग्लैंड: नैट सिवर-ब्रंट (कप्तान), टैमी ब्यूमोंट, हीथर नाइट, सोफी एक्लेस्टोन, एमी जोन्स (विकेटकीपर), लॉरेन बेल, माइया बुशियर, एम्मा लैम्ब, एलिस कैप्सी, ग्रेस पॉट्स, लॉरेन फिलर, एली थ्रेलकेल्ड, मैडी विलियर्स, टिली कॉर्टिन-कोलमैन, इसी वोंग।

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