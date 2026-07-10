TRAI Draft Rules: TRAI का बड़ा एक्शन प्लान! Truecaller जैसे ऐप्स पर लग सकती हैं नई रोक

द्वारा
Mohit Saini
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TRAI Draft Rules: TRAI का बड़ा एक्शन प्लान! Truecaller जैसे ऐप्स पर लग सकती हैं नई रोक
TRAI Draft Rules: TRAI ने स्पैम और फ्रॉड कॉल्स को रोकने की अपनी कोशिशों के तहत Truecaller जैसे कॉल मैनेजमेंट ऐप्स को रेगुलेट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (MeitY) से मंज़ूरी मांगी है।

TRAI Draft Rules: भारत के टेलीकॉम रेगुलेटर, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (TRAI) ने Truecaller जैसे कॉल मैनेजमेंट एप्लिकेशन के लिए रेगुलेशन लाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (MeitY) से मंज़ूरी मांगी है। यह कदम TRAI की स्पैम, धोखाधड़ी वाली और परेशान करने वाली कॉल के खिलाफ़ उपायों को मज़बूत करने की बड़ी कोशिश का हिस्सा है, साथ ही यह पक्का करना है कि असली बातचीत में कोई रुकावट न आए।

यह प्रस्ताव TRAI के हाल ही में जारी ड्राफ़्ट रेगुलेशन में शामिल है, जिसका मकसद देश के टेलीकॉम इकोसिस्टम को बेहतर बनाना और कंज्यूमर्स को अनचाहे कॉल से बचाना है। हालांकि, इस प्रस्ताव की Truecaller के CEO, ऋषित झुनझुनवाला ने आलोचना की है, जिन्होंने रेगुलेटर के प्रस्तावित फ्रेमवर्क पर चिंता जताई है।

ड्राफ़्ट नियमों में क्या प्रस्ताव है

ड्राफ़्ट रेगुलेशन के अनुसार, कॉल मैनेजमेंट ऐप्स और इसी तरह की सर्विसेज़ जो स्पैम कॉल या SMS की पहचान करती हैं, उन्हें अब सही पर्सन-टू-पर्सन कॉल को गलत तरीके से टैग या ब्लॉक करने की इजाज़त नहीं होगी। इसका मकसद गलत स्पैम पहचान की वजह से असली बातचीत में रुकावट आने से रोकना है।

ड्राफ्ट में यह भी साफ किया गया है कि ऑफिशियली तय कमर्शियल कम्युनिकेशन नंबर सीरीज़ से आने वाली इनकमिंग कॉल्स को इन एप्लिकेशन्स द्वारा ब्लॉक नहीं किया जाना चाहिए।

ऑफिशियल नंबर सीरीज़ को ब्लॉक करने पर रोक

TRAI ने 140 सीरीज़ से आने वाली कॉल्स को ब्लॉक करने पर पूरी तरह से बैन लगाने का प्रस्ताव दिया है, जो ऑफिशियली टेलीमार्केटिंग कम्युनिकेशन के लिए तय की गई है, और 1600 सीरीज़, जिसका इस्तेमाल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनी और दूसरी रेगुलेटेड एंटिटी सर्विस से जुड़े कम्युनिकेशन के लिए करती हैं।

रेगुलेटर के मुताबिक, ये नंबर सीरीज़ वेरिफाइड और सही कम्युनिकेशन के लिए हैं। यूज़र्स को ऐसे कॉल्स पाने से रोकने पर बैंकिंग अलर्ट, फाइनेंशियल अपडेट, इंश्योरेंस नोटिफिकेशन और दूसरी ज़रूरी सर्विस से जुड़ी जानकारी छूट सकती है।

अगर मंज़ूरी मिल जाती है, तो ये प्रस्तावित नियम भारत में कॉल मैनेजमेंट ऐप्स के काम करने के तरीके को काफी हद तक बदल सकते हैं, क्योंकि ये स्पैम के खिलाफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन को बैलेंस करते हुए ज़रूरी और वेरिफाइड कम्युनिकेशन तक बिना रुकावट पहुंच पक्का करेंगे।

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