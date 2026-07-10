West Asia Crisis : ट्रंप की हत्या की फिराक में ईरान : इजरायल

अमेरिकी अखबार का दावा, इजरायल ने अमेरिका से साझा की खुफिया सूचना

West Asia Crisis (आज समाज), तेल अवीव : अमेरिका और ईरान के बीच पिछले कुछ दिन से तनाव बरकरार है। अमेरिका जहां ईरान के कई जगह मिसाइल हमले कर रहा है तो वहीं ईरान ने भी उन देशों को निशाना बनाया है जहां पर अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं। बीते दिन अमेरिका के हमलों में ईरान में तीन लोगों की मौत हो गई। दोनों देशों के बीच चल रहे तनाव के बीच इजरायल ने एक खुफिया रिपोर्ट अमेरिका के साथ साझा की है।

जिसके बाद अमेरिका और ईरान के बीच तनाव में वृद्धि हो सकती है। दरअसल अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि इजरायल की सरकार ने अमेरिका के साथ एक खुफिया सूचना साझा की है। इस सूचना के तहत ईरान, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मारने की साजिश रच रहा है।

अगर इजरायल की इस खुफिया सूचना की पुष्टि होती है तो इसका पश्चिम एशिया पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। अमेरिका और ईरान दोनों एक दूसरे पर हमले तेज कर सकते हैं। जिससे न केवल पश्चिम एशिया दोबारा युद्ध की आग में जलेगा बल्कि होर्मुज बंद होने से विश्व की सप्लाई चेन भी दोबारा से बुरी तरह प्रभावित हो सकती है।

खतरे की आंशका के लेकर खुफिया एजेंसिया सतर्क

एक अन्य अमेरिकी अखबार ने भी इस रिपोर्ट की पुष्टि की है और दावा किया है कि इस सप्ताह ही इजरायल की तरफ से अमेरिका को खुफिया सूचना दी गई है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियां भी ऐसे खतरे को लेकर सतर्क हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि ट्रंप की ईरान के खिलाफ फैसले लेने की क्षमता को प्रभावित करने के लिए भी इजरायली खुफिया एजेंसियां ऐसा आंकलन कर सकती हैं।

ट्रंप भी बता चुके अपनी जान को खतरा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी कई बार कह चुके हैं कि ईरान की तरफ से उनकी जान को खतरा है। तुर्किए के अंकारा में नाटो सम्मेलन से इतर मीडिया से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ‘वे अमेरिकी नेताओं की जान लेना चाहते हैं और मुझे भी मारना चाहते हैं। मैं उनकी हिट लिस्ट में शीर्ष पर हूं। ट्रंप ने कहा कि मैं इस मामले में अभी तक भाग्यशाली रहा हूं, लेकिन हो सकता है कि ज्यादा समय तक भाग्य मेरा साथ न दे।’

अमेरिका के हर हमले का देंगे जबाव

इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि युद्धविराम समझौता अब खत्म हो चुका है। उन्होंने ईरान के बिजली घरों और तेल निर्यात वाले खार्ग द्वीप को निशाना बनाने की धमकी दी है। इसके जवाब में ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर कलीबाफ ने कहा कि अगर अमेरिका हमला करेगा, तो उसे भी करारा जवाब मिलेगा।

दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने सऊदी अरब, तुर्किये, ओमान और पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख से फोन पर बात की है ताकि युद्ध को दोबारा शुरू होने से रोका जा सके। ज्ञात रहे कि पिछले करीब साढ़े चार माह से चल रहे संघर्ष में ईरान को हर तरफ से नुकसान हुआ है। एक तरफ जहां उसे आर्थिक नुकसान हुआ है वहीं उसकी सैन्य शक्ति भी कमजोर हुई है। इसके साथ ही अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमलों से ईरान के दर्जनों शहर खंडहरों में तबदील हो चुके हैं।

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