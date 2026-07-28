India Test Squad for Sri Lanka: श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टेस्ट टीम का ऐलान, जडेजा की वापसी, सारांश और गुरनूर करेंगे डेब्यू !

India vs Sri Lanka Test Series Squad: बीसीसीआई ने श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टेस्ट टीम का ऐलान कर दिया है। 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए चुनी गई टीम की कप्तानी शुभमन गिल करेंगे, जबकि केएल राहुल को उपकप्तान बनाया गया है। टीम में ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की वापसी हुई है, वहीं युवा खिलाड़ी सारांश जैन और गुरनूर बराड़ को पहली बार टेस्ट टीम में शामिल किया गया है।

Indian squad for the Tour of Sri Lanka: श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टेस्ट टीम का ऐलान कर दिया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की चयन समिति ने श्रीलंका के खिलाफ होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम चुनी है। इस टीम में कई बड़े नाम शामिल हैं, वहीं कुछ नए खिलाड़ियों को भी मौका दिया गया है। टीम की कमान शुभमन गिल के हाथों में होगी, जबकि केएल राहुल को उपकप्तान बनाया गया है। लंबे समय बाद ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा की टेस्ट टीम में वापसी हुई है। घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करने वाले सारांश जैन को पहली बार भारतीय टेस्ट टीम में शामिल किया गया है।

श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट के लिए भारत की टीम

शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उपकप्तान), यशस्वी जयसवाल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन

🚨 News 🚨#TeamIndia‘s squad for the 2⃣-match Test Series against Sri Lanka announced Note: Washington Sundar was not available for selection for the first Test. More Details ▶️ https://t.co/Vk0Xd8Axmq #SLvIND pic.twitter.com/NuCcKBohMj — BCCI (@BCCI) July 28, 2026

जडेजा की वापसी, सारांश और गुरनूर को मिला मौका

श्रीलंका दौरे के लिए चुनी गई टीम में सबसे खास नाम सारांश जैन का है। उन्हें पहली बार भारतीय टेस्ट स्क्वाड में जगह मिली है। घरेलू क्रिकेट में उनके प्रदर्शन को देखते हुए चयनकर्ताओं ने उन्हें टीम में शामिल किया है। इसके अलावा वनडे डेब्यू कर प्रभावित करने वाले गुरनूर बराड़ को भी टेस्ट टीम में जगह मिली है। वह भी पहली बार टेस्ट टीम में आए हैं। अनुभवी ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा की वापसी से भारतीय टीम को मजबूती मिलेगी। जडेजा बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों विभागों में टीम के लिए अहम भूमिका निभाते हैं।

ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल विकेटकीपिंग विकल्प

विकेटकीपिंग विभाग में टीम के पास दो विकल्प हैं। लंबे समय बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी कर चुके ऋषभ पंत टीम का हिस्सा हैं। उनके साथ युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल को भी शामिल किया गया है। पंत की आक्रामक बल्लेबाजी और विकेट के पीछे उनकी क्षमता को देखते हुए वह टीम के अहम खिलाड़ियों में शामिल हैं। श्रीलंका दौरे के लिए चुनी गई भारतीय टेस्ट टीम में अनुभव और युवाओं का अच्छा संतुलन देखने को मिल रहा है। जहां जडेजा, बुमराह, राहुल और पंत जैसे अनुभवी खिलाड़ी टीम को मजबूती देंगे, वहीं सारांश जैन और अन्य युवा खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने का मौका तलाशेंगे।

साई सुदर्शन और बुमराह की फिटनेस पर नजर

बीसीसीआई ने जानकारी दी है कि साई सुदर्शन और जसप्रीत बुमराह की उपलब्धता उनकी फिटनेस मंजूरी पर निर्भर करेगी। दोनों खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया गया है, लेकिन अंतिम फैसला फिटनेस रिपोर्ट के आधार पर होगा। वहीं, ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर पहले टेस्ट मैच के लिए चयन के लिए उपलब्ध नहीं थे, इसलिए उन्हें टीम में शामिल नहीं किया गया है।

श्रीलंका दौरे से पहले होगा अभ्यास मैच

टेस्ट सीरीज से पहले भारतीय टीम कोलंबो में चार दिवसीय अभ्यास मैच खेलेगी। यह मुकाबला 7 अगस्त से शुरू होगा, जिससे खिलाड़ियों को श्रीलंका की परिस्थितियों के अनुसार खुद को तैयार करने का मौका मिलेगा।

भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट सीरीज का कार्यक्रम

भारत और श्रीलंका के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 15 अगस्त से 19 अगस्त 2026 तक गाले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा मुकाबला 23 अगस्त से 27 अगस्त 2026 तक कोलंबो के सिंहली स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा। श्रीलंका की परिस्थितियों में यह टेस्ट सीरीज भारतीय खिलाड़ियों के लिए नई चुनौती होगी और सभी की नजर शुभमन गिल की कप्तानी पर भी रहेगी।