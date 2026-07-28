Gold Silver Price Today: सोना-चांदी के दाम में बड़ा बदलाव, जानें आपके शहर का लेटेस्ट रेट

Gold Silver Price Today: आज 28 जुलाई 2026 को सोने और चांदी के ताजा भाव जारी हो गए हैं. जानें 24K और 22K सोने के लेटेस्ट रेट, साथ ही दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में आज का गोल्ड और सिल्वर प्राइस.

Gold Silver Price Today 28 July 2026: अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो सबसे पहले ताजा बाजार भाव जान लेना आपके लिए जरूरी है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में उतार-चढ़ाव, डॉलर की चाल और घरेलू मांग का सीधा असर भारतीय सर्राफा बाजार पर देखने को मिलता है. ऐसे में हर दिन सोने और चांदी की कीमतों में बदलाव दर्ज किया जाता है, जिससे निवेशकों और खरीदारों की नजरें बाजार पर बनी रहती हैं.

28 जुलाई 2026 को सोना-चांदी का ताजा भाव

28 जुलाई 2026 को जारी ताजा दरों के अनुसार, देशभर में सोने और चांदी की कीमतों में हल्का बदलाव देखने को मिला है. 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने के नए रेट के साथ-साथ चांदी के भाव भी अपडेट किए गए हैं. यदि आप निवेश करना चाहते हैं या आभूषण खरीदने की सोच रहे हैं, तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई समेत मेन शहरों के ताजा रेट जानना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

भारत में सोने का भाव (Gold Price Today 28 July 2026)

आज भारत में 24 कैरेट (999 शुद्ध) सोने की कीमत ₹14,587 प्रति ग्राम है, जबकि 22 कैरेट सोना ₹13,371 प्रति ग्राम के भाव पर कारोबार कर रहा है. सोने की कीमतें वैश्विक बाजार, अमेरिकी डॉलर की विनिमय दर, आयात शुल्क और देश में आभूषणों की मांग जैसे कई मेन कारकों से प्रभावित होती हैं. त्योहारों और शादी के सीजन के दौरान मांग बढ़ने पर कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है.

मेन शहरों में आज का गोल्ड रेट

दिल्ली में सोने का भाव (gold price today in delhi)

24 कैरेट सोना: ₹14,605 प्रति ग्राम

22 कैरेट सोना: ₹13,386 प्रति ग्राम

मुंबई में सोने का भाव (gold price today in mumbai)

24 कैरेट सोना: ₹14,587 प्रति ग्राम

22 कैरेट सोना: ₹13,371 प्रति ग्राम

कोलकाता में सोने का भाव (gold price today in kolkata)

24 कैरेट सोना: ₹14,590 प्रति ग्राम

22 कैरेट सोना: ₹13,371 प्रति ग्राम

चेन्नई में सोने का भाव (gold price today in chennai)

24 कैरेट सोना: ₹14,587 प्रति ग्राम

22 कैरेट सोना: ₹13,371 प्रति ग्राम

पंजाब में सोने का भाव (gold price today in punjab)

24 कैरेट सोना: 14,507 रुपये प्रति ग्राम

22 कैरेट सोना: 13,299 रुपये प्रति ग्राम

हरियाणा में सोने का भाव (gold price today in haryana)

24 कैरेट सोना: 14,596 रुपये प्रति ग्राम

22 कैरेट सोना: 13,370 रुपये प्रति ग्राम

जम्मू-कश्मीर में सोने का भाव (gold price today in jammu-kashmir)

24 कैरेट सोना: 14,144 रुपये प्रति ग्राम

22 कैरेट सोना: ₹13,470 रुपये प्रति ग्राम

28 जुलाई 2026: भारत में चांदी का भाव

आज भारत में 999 शुद्ध चांदी की कीमत लगभग ₹2,39,900 प्रति किलोग्राम है, जबकि सिल्वर 925 का भाव ₹2,39,000 प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया है. निवेश के साथ-साथ आभूषण और औद्योगिक उपयोग के कारण भी चांदी की मांग बनी रहती है.

मेन शहरों में आज का सिल्वर रेट

दिल्ली

सिल्वर 999: ₹2,399 प्रति 10 ग्राम

मुंबई

सिल्वर 999: ₹2,399 प्रति 10 ग्राम

कोलकाता

सिल्वर 999: ₹2,399 प्रति 10 ग्राम

चेन्नई

सिल्वर 999: ₹2,399 प्रति 10 ग्राम