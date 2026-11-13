IND vs NZ 4th ODI: चौथे वनडे में न्यूजीलैंड ने भारत को 244 रन से हराया, रोहित-विराट नहीं खोल पाए खाता

India vs New Zealand 4th ODI: भारत और न्यूजीलैंड के चौथे वनडे मुकाबले में कीवी टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। विल यंग के 125 रनों की बदौलत न्यूजीलैंड ने 333 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम 89 रनों पर ऑलआउट हो गई।

India vs New Zealand 4th ODI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथे वनडे मुकाबले में टीम इंडिया को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 333 रन बनाए। जवाब में भारतीय बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। रोहित शर्मा, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर अपना खाता तक नहीं खोल सके। भारतीय टीम महज 89 रन पर ऑलआउट हो गई और न्यूजीलैंड ने 244 रनों से बड़ी जीत दर्ज की। इस जीत के साथ न्यूजीलैंड ने सीरीज में वापसी की है।

न्यूजीलैंड ने खड़ा किया बड़ा स्कोर

न्यूजीलैंड की ओर से विल यंग ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 108 गेंदों पर 125 रन बनाए। उनकी पारी में 14 चौके और चार छक्के शामिल रहे। टिम सीफर्ट ने भी 48 गेंदों पर 58 रनों की उपयोगी पारी खेली। दोनों ने पहले विकेट के लिए 85 रन जोड़े। फिन एलन ने 41 रन बनाकर टीम को मजबूती दी। भारतीय गेंदबाजों में अक्षर पटेल सबसे सफल रहे। उन्होंने 39 रन देकर दो विकेट हासिल किए। औकीब नबी और गुरनूर बरार ने भी दो-दो विकेट लिए।

मैट हेनरी ने भारत को किया पस्त

334 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हेनरी ने पहले ही ओवर में भारतीय शीर्ष क्रम को तहस-नहस कर दिया। रोहित शर्मा पहली गेंद पर फिन एलन को कैच थमा बैठे। इसके बाद विराट कोहली भी बिना खाता खोले बोल्ड हो गए। कप्तान श्रेयस अय्यर भी गोल्डन डक का शिकार बने। इस तरह भारत ने अपना पहला ओवर समाप्त होने से पहले ही तीन अहम विकेट गंवा दिए। वनडे क्रिकेट में भारतीय टीम की यह पहली 0/3 शुरुआत बताई गई है। मैट हेनरी की शानदार गेंदबाजी ने भारतीय खेमे पर दबाव बढ़ा दिया।

सीरीज में अब भी भारत की बढ़त

चौथे वनडे से पहले भारतीय टीम पांच मैचों की सीरीज में 2-0 से आगे थी। भारत ने शुरुआती दोनों मुकाबले जीते थे, जबकि तीसरा वनडे बारिश के कारण रद्द हो गया था। ऐसे में चौथा मुकाबला न्यूजीलैंड के लिए सीरीज में वापसी का अहम मौका था। अब सीरीज का आखिरी मुकाबला दोनों टीमों के लिए अहम रहेगा। अगर भारतीय टीम आखिरी मैच जीतेगी, तो सीरीज जीत जाएगी। अगर न्यूजीलैंड की टीम आखिरी मैच जीतने में सफल रही, तो सीरीज 2-2 से बराबर हो जाएगी।