Amritpal Singh News: दादी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अमृतपाल सिंह को एक दिन की अंतरिम जमानत

Amritpal Singh Parole: खडूर साहिब के सांसद अमृतपाल सिंह को अपनी 84 वर्षीय दादी माता चरण कौर के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अदालत से एक दिन की अंतरिम जमानत मिली है। लंबी बीमारी के बाद उनकी दादी का निधन हो गया था। परिवार की याचिका पर अदालत ने अस्थायी राहत दी है।

Amritpal Singh News: पंजाब के खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह को अपनी दादी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अदालत से एक दिन की अंतरिम जमानत मिल गई है। उनकी 84 वर्षीय दादी माता चरण कौर का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। परिवार की ओर से अमृतपाल सिंह की अस्थायी रिहाई के लिए अमृतसर की अदालत में याचिका दायर की गई थी। शुक्रवार को अदालत ने उन्हें एक दिन की राहत देने का फैसला सुनाया।

8 नवंबर को हुआ था दादी का निधन

अमृतपाल सिंह की दादी माता चरण कौर का 8 नवंबर को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। परिवार के मुताबिक वह पिछले कुछ महीनों से बीमार थीं और उन्हें दो बार अस्पताल में भी भर्ती कराना पड़ा था। उनके निधन के बाद परिवार ने अमृतपाल सिंह को अंतिम संस्कार और धार्मिक रस्मों में शामिल करने के लिए अस्थायी रिहाई की मांग की थी। परिवार ने अमृतसर जिले के जल्लूपुर खेड़ा गांव में उनके पार्थिव शरीर को रखा था और अमृतपाल की मौजूदगी में अंतिम संस्कार करने की इच्छा जताई थी। इसी वजह से अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को कुछ समय के लिए टाल दिया गया था।

अमृतपाल को 1 दिन की अंतरिम जमानत

अमृतपाल सिंह को 14 नवंबर को अपनी दादी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए एक दिन की अंतरिम जमानत दी गई है। वहीं, उनके चाचा हरजीत सिंह को तीन दिन और रिश्तेदार सुखमनजीत सिंह को दो दिन की अंतरिम जमानत मिली है। परिवार ने पहले अमृतपाल सिंह और अन्य रिश्तेदारों के लिए 10 से 12 दिनों की पैरोल मांगी थी, ताकि वे अंतिम संस्कार के साथ अन्य धार्मिक रस्मों में भी शामिल हो सकें।

डिब्रूगढ़ जेल में बंद है अमृतपाल सिंह

अमृतपाल सिंह अप्रैल 2023 से असम की डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में बंद हैं। उन्हें अजनाला पुलिस थाने पर हुए हमले से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया गया था। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत हिरासत की अवधि अप्रैल 2026 में समाप्त होने के बाद पंजाब पुलिस ने उन्हें अजनाला मामले में दोबारा गिरफ्तार किया था। सुरक्षा कारणों से उन्हें असम की जेल में ही रखा गया है। जेल में रहते हुए अमृतपाल सिंह ने 2024 का लोकसभा चुनाव खडूर साहिब सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ा था और जीत हासिल की थी।