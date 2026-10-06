रोहित शर्मा से पंगा पड़ा महंगा, अजीत अगरकर की हो गई छुट्टी, बीसीसीआई ने पोस्ट कर किया ऐलान

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने अपनी सीनियर पुरुष चयन समिति में एक पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. यह पद चयन समिति के चेयरमैन अजीत अगरकर का कार्यकाल रविवार (4 अक्टूबर) को समाप्त होने के कुछ दिनों बाद खाली हुआ है.

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने यह साफ कर दिया है कि मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर की विदाई हो चुकी है. बोर्ड ने सीनियर पुरुष चयन समिति में एक पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. यह पद चयन समिति के चेयरमैन अजीत अगरकर का कार्यकाल खत्म होने की वजह से खाली हुआ है. रविवार (4 अक्टूबर) को अगरकर का बतौर चीफ सलेक्टर कार्यकाल खत्म हुआ.

भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस पद के लिए वैकेंसी की घोषणा की. बोर्ड ने नए चयनकर्ता की भूमिका, जिम्मेदारियों और पात्रता से जुड़ी जानकारी भी जारी की है. BCCI ने जो वेकेंसी निकाली है उसके मुताबिक सीनियर पुरुष चयन समिति के नए सदस्य की जिम्मेदारी तय है. उनको टेस्ट, वनडे, T20I और किसी भी अन्य फॉर्मेट के लिए सीनियर पुरुष राष्ट्रीय टीम का सलेक्शन करना होगा.

🚨BCCI invites applications for one position on the Men’s Selection Committee Details ▶️ https://t.co/9POlKGpzrt — BCCI (@BCCI) October 6, 2026



चयनकर्ता को प्रतिभाओं की पहचान करने और सीनियर टीम बेंच स्ट्रेंथ तैयार करने में भी अहम भूमिका निभानी होगी. नए चयनकर्ता से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से टीम चुनने की उम्मीद होगी. इसके लिए उन्हें घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों के दौरान खिलाड़ियों के प्रदर्शन का आकलन करना होगा. चयनकर्ता को टीम की बैठकों में शामिल होना होगा. जरूरत के अनुसार घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय मैच देखने के लिए यात्रा करनी होगी.

योग्यता और अनुभव

BCCI ने नए चयनकर्ता के लिए योग्यताएं भी तय की हैं. आवेदन करने वाले खिलाड़ी ने कम से कम 7 टेस्ट मैच, या 30 फर्स्ट क्लास मैच, या 10 वनडे और 20 फर्स्ट क्लास मैच खेले होने चाहिए. इसके अलावा आवेदक का क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लिए कम से कम 5 साल पूरे होना जरूरी है.

पार्थिव पटेल और वीवीएस लक्ष्मण रेस में

मीडिया रिपोर्ट की माने तो बीसीसीआई ने इस अहम पद के लिए चर्चा की है. खबरों के मुताबिक पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज पार्थिव पटेल का नाम रेस में आगे है. वहीं पूर्व बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण भी अजीत अगरकर की जगह ले सकते हैं. लक्ष्मण फिलहाल बेंगलुरु स्थित BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) के प्रमुख हैं. पार्थिव पटेल IPL में गुजरात टाइटंस से जुड़े हुए हैं. इसके अलावा वह स्टार स्पोर्ट्स के लिए ब्रॉडकास्टर और कमेंटेटर के तौर पर भी काम करते हैं.

रोहित शर्मा और अजीत अगरकर का विवाद

मीडिया रिपोर्ट की माने तो इंग्लैंड के दौरे पर अजीत अगरकर ने रोहित शर्मा को ये मैसेज दे दिया था कि वो वनडे वर्ल्ड कप 2027 टीम में फिट नहीं होते. लॉर्ड्स में सीरीज का आखिरी मैच उनके करियर का आखिरी मुकाबला होने जा रहा है ये बात सामने आ गई. हर तरफ रोहित शर्मा के इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की खबर को लेकर बातें की जाने लगी. आखिर में बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने आकर इस खबर को अफवाह बताया. अगरकर यशस्वी जायसवाल को वर्ल्ड कप से पहले मौका देना चाहते थे. बीसीसीआई सचिव के इस तरह से रोहित को लेकर बचाव करना चीफ सलेक्टर को पसंद नहीं आया.