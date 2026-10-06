Shreyas iyer Century: श्रेयर अय्यर ने फोड़ डाला, तूफानी सेंचुरी में उड़ा वेस्टइंडीज, सीरीज में बनाई बढ़त

भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज की शुरुआत धमाकेदार जीत से की है. कप्तान श्रेयस अय्यर ने तूफानी पारी खेलते हुए सेंचुरी ठोकी और टीम को जीत तक पहुंचाया.

नई दिल्ली. वेस्टइंडीज के खिलाफ भारतीय टीम ने टी20 सीरीज की शुरुआत एकतरफा जीत से की है. पहले बल्लेबाजी करते हुए मेहमान टीम ने 171 रन का स्कोर खड़ा किया था. जवाब में टीम इंडिया ने कप्तान श्रेयस अय्यर के तूफानी शतक के दम पर आसान जीत दर्ज की. 14.4 ओवर में सिर्फ 2 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई.

भारतीय टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया था. अर्शदीप सिंह और कुलदीप यादव की प्लेइंग इलेवन में वापसी हुई. नमनधीर ने इस मुकाबले से टी20 क्रिकेट में डेब्यू किया. अपने पहले ही मुकाबले में इस गेंदबाज ने शानदार बॉलिंग करते हुए 3 विकेट चटकाए. कुलदीप यादव और अक्षर पटेल ने 2-2 सफलता हासिल की. वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप और रदरफोर्ड ने अर्धशतकीय पारी खेल 171 रन बनाने में अहम भूमिका अदा की.

3️⃣rd #TeamIndia captain to score a HUNDRED in Men’s T20Is 💯 Shreyas Iyer basking in the three-figure glory 💙 Updates ▶️ https://t.co/2czVyKWreK #INDvWI | @mflone_ | @ShreyasIyer15 https://t.co/nw4HMIOyu6 — BCCI (@BCCI) October 6, 2026

श्रेयस अय्यर का तूफानी शतक

लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही. संजू सैमसन 11 जबकि अभिषेक शर्मा महज 21 रन बनाकर अपना विकेट गंवा बैठे. इसके बाद मैदान पर कप्तान श्रेयस अय्यर का जलवा देखने को मिला. उन्होंने 28 बॉल पर फिफ्टी ठोकी और फिर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए सेंचुरी जमा दी. उन्होंने महज 42 बॉल पर 10 चौका और 6 चौके की मदद से इस शतक को जमाया.