Jana Nayagan Ticket Price: थलापति विजय की ‘जन नायकन’ के टिकट सस्ते क्यों? सरकार के फैसले ने फैंस को दिया बड़ा तोहफा

Jana Nayagan Ticket Price: थलपति विजय की बहुप्रतीक्षित फ़िल्म ‘जना नायकन’ को लेकर उत्साह चरम पर है और फ़ैन्स के बीच एक सवाल सबसे ज़्यादा चर्चा में है: इतनी भारी डिमांड के बावजूद टिकट की कीमतें आसमान क्यों नहीं छू रही हैं?
जहाँ एक तरफ़ एडवांस बुकिंग रिकॉर्ड तोड़ रही है और फ़ैन्स सीटें पाने के लिए होड़ कर रहे हैं, वहीं तमिलनाडु में फ़िल्म के टिकट की कीमतें सरकार के कड़े नियंत्रण में हैं। जानिए क्यों राज्य की इस साल की सबसे बड़ी रिलीज़ ब्लॉकबस्टर फ़िल्मों की तरह ज़्यादा कीमत वाले ट्रेंड का पालन नहीं कर रही है।
एडवांस बुकिंग से रिकॉर्ड-तोड़ उत्साह
माना जा रहा है कि ‘जना नायकन’ थलपति विजय के एक्टिंग करियर की आखिरी फ़िल्म है, और इसे लेकर पूरे भारत और विदेशों में ज़बरदस्त उत्साह है। देश में आधिकारिक बुकिंग शुरू होने से पहले ही फ़िल्म ने विदेशों में ₹4 करोड़ से ज़्यादा की एडवांस बिक्री कर ली थी जो सुपरस्टार के इस विदाई प्रोजेक्ट को लेकर दुनिया भर में मची धूम को दिखाता है। तमिलनाडु में एडवांस बुकिंग को लेकर ज़बरदस्त प्रतिक्रिया मिलने की उम्मीद है क्योंकि फ़ैन्स पहले दिन के पहले शो के टिकट पाने के लिए बेताब हैं।
टिकट की कीमतें क्यों नियंत्रित की जा रही हैं?
भारत के कई अन्य राज्यों के विपरीत, तमिलनाडु में फ़िल्म टिकटों के लिए बिना रोक-टोक वाली डायनामिक प्राइसिंग की अनुमति नहीं है। राज्य सरकार ने सिनेमा मालिकों को आधिकारिक तौर पर मंज़ूर टिकट दरों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है
जिससे भारी डिमांड के बावजूद थिएटर ज़्यादा कीमत नहीं वसूल सकते। रिपोर्ट्स से यह भी पता चलता है कि थलपति विजय खुद नहीं चाहते थे कि उनकी राजनीतिक हैसियत टिकट की कीमतों पर असर डाले या उन्हें कोई ऐसा खास ट्रीटमेंट मिले जिससे आम जनता के लिए फ़िल्म देखना मुश्किल हो जाए।
तमिलनाडु के बाहर टिकट की कीमतें आसमान छू रही हैं
जहाँ तमिलनाडु में फ़िल्म देखने वालों को नियंत्रित कीमतों का फ़ायदा मिलेगा, वहीं दूसरी जगहों पर स्थिति बिल्कुल अलग है। कर्नाटक में जहाँ फ़्लेक्सिबल प्राइसिंग की अनुमति है, खबरों के अनुसार ओपनिंग-डे के मॉर्निंग शो के टिकट ₹800 से ₹1,000 में बेचे जा रहे हैं। बॉक्स ऑफ़िस पर किसी बड़ी हिंदी फ़िल्म के मुक़ाबले में न होने के कारण ‘जना नायकन’ के उत्तर भारत में भी ज़बरदस्त प्रदर्शन की उम्मीद है जिससे इसकी देशव्यापी कमाई और बढ़ेगी।
फ़ैन्स के लिए एक खास सरप्राइज़
फ़िल्म के अलावा, दर्शक ओपनिंग क्रेडिट्स के दौरान एक अनोखे पल का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक फिल्म के टाइटल कार्ड में विजय को “तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय” के तौर पर दिखाया जाएगा।
यह सम्मान फिल्म की सबसे चर्चित बातों में से एक बन गया है। फैंस बड़े पर्दे पर इस शानदार एंट्री को देखने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। ज़बरदस्त मांग, रिकॉर्ड-तोड़ एडवांस बिक्री और सरकार द्वारा तय टिकट की कीमतों के साथ, ‘जना नायकन’ साल की सबसे बड़ी फ़िल्मी घटनाओं में से एक बनने जा रही है।