Barsat Romantic Movies: बॉलीवुड की इन 6 मूवी में भीगी हैं सड़के, फिल्मों में दिखा सुहावना मौसम

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Sanskriti Jaipuria
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Barsat Romantic Movies: बॉलीवुड की उन यादगार फिल्मों की लिस्ट जिनमें बारिश ने कहानी, रोमांस और भावनाओं को खास बना दिया. आइए देखते हैं उनकी लिस्ट.

Barsat Romantic Movies | Bollywood Romantic Movies: बारिश का सिर्फ मौसम ही नहीं, बल्कि बारिश वाली फिल्में भी काफी अच्छी होती है. अगर बारिश के मौसम में आप कुछ बारिश जैसा ही देखना चाहते हैं तो हम आपके लिए कुछ शानदार फिल्में लेकर आए हैं, जिन्हें देख आप मौसम में डूब जाएंगे. यही एक वजह है कि बॉलीवुड और बारिश का रिश्ता काफी अच्छा माना जाता है. आइए देखतें है बॉलीवुड और बारिश की खास फिल्में-

चमेली (2003)

चमेली एक ऐसी फिल्म है जो बारिश की एक रात में दो बिल्कुल अलग दुनिया के लोगों की कहानी दिखाती है. मुंबई की तेज बारिश के दौरान एक इन्वेस्टमेंट बैंकर और सड़क पर रहने वाली एक समझदार सेक्स वर्कर एक ही शेल्टर में रुकने को मजबूर हो जाते हैं. बातचीत के दौरान उनके बीच का सामाजिक फर्क धीरे-धीरे खत्म होने लगता है और एक अनोखा मानवीय रिश्ता बनता है. ये फिल्म बताती है कि बारिश कई बार लोगों को करीब भी ले आती है.

गुरु (2007)

गुरु फिल्म का मशहूर गाना ‘बरसो रे’ आज भी बारिश के बेहतरीन बॉलीवुड गानों में गिना जाता है. इस गाने में अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन बारिश के बीच खुलकर नजर आते हैं. यहां बारिश सिर्फ मौसम नहीं, बल्कि आजादी, सपनों और जिंदगी को पूरे जोश के साथ जीने का प्रतीक बन जाती है.

दिल तो पागल है (1997)

रोमांस और म्यूजिक से भरपूर इस फिल्म का गाना ‘चक धूम धूम’ बारिश वाले सबसे पसंदीदा गानों में शामिल है. तेज बारिश के बीच फिल्माया गया यह गाना प्यार, खुशी और मासूमियत को खूबसूरती से दिखाता है. यही वजह है कि यह सीन आज भी दर्शकों के दिलों में बसा हुआ है.

मोहरा (1994)

मोहरा फिल्म का सुपरहिट गाना ‘टिप टिप बरसा पानी’ हिंदी सिनेमा के सबसे आइकॉनिक बारिश वाले गानों में से एक है. पीली साड़ी, मूसलाधार बारिश और दमदार फिल्मांकन ने इस गाने को हमेशा के लिए यादगार बना दिया. ये गाना बॉलीवुड में रोमांस और ग्लैमर की नई पहचान बन गया.

तुम मिले (2009)

तुम मिले की कहानी 2005 की मुंबई बाढ़ की पृष्ठभूमि पर आधारित है. फिल्म में एक बिछड़ा हुआ जोड़ा बाढ़ और लगातार होती बारिश के बीच एक साथ फंस जाता है. मुश्किल हालात में दोनों न सिर्फ अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं, बल्कि अपने पुराने रिश्ते और अधूरी भावनाओं का भी सामना करते हैं. यह फिल्म प्यार, संघर्ष और उम्मीद की खूबसूरत कहानी है.

आशिकी 2 (2013)

आशिकी 2 में बारिश को प्यार, दर्द और बिछड़ने की भावनाओं से जोड़ा गया है. फिल्म का मशहूर सीन, जिसमें दोनों कलाकार एक ही जैकेट के नीचे बारिश से बचते हैं, आज भी लोगों को याद है. पूरी फिल्म में बारिश कई अहम मौकों पर दिखाई देती है, जो दोनों किरदारों के गहरे प्यार, संघर्ष और भावनात्मक सफर को और प्रभावशाली बनाती है.