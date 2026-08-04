Sawan Special: नर्मदेश्वर शिवलिंग के दर्शन से पूरी होती हैं मुरादें

नर्मदेश्वर शिवलिंग की उत्पत्ति असुर भक्त बाणासुर की तपस्या और भगवान शिव के वरदान से जुड़ी है। नर्मदा नदी के पत्थरों को स्वयंभू शिव रूप माना जाता है।

नवांशहर के बलाचौर में स्थित है 1500 साल पुराना ‘शिव मन्दिर बीदियां वाला’

Sawan Special, (आज समाज), बलाचौर: भगवान शिव के सबसे प्रिय माह सावन की शुरूआत हो चुकी है। इस माह में भक्त भगवान शिव की पूजा करते है और व्रत रखते है। देशभर में स्थित शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी रहती है। देशभर में बहुत से ऐसे मंदिर है।

जहां पर शिवलिंग के दर्शन करने मात्र ये मनोकामनाएं पूरी होती है। ऐसा ही एक मंदिर पंजाब के नवांशहर स्थित बलाचौर में है। यहां पर 1500 साल पुराना ‘शिव मन्दिर बीदियां वाला’ है। इस मंदिर में नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा होती है। यह मंदिर शहरवासियों की अटूट आस्था का प्रमुख ऐतिहासिक केंद्र है। यह बलाचौर का सबसे प्राचीन मन्दिर है।

रात्रि के समय दीप प्रज्वलित करने से मुरादें होती हैं पूरी

प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहां भगवान शिव की आराधना करने पहुंचते हैं। इस ऐतिहासिक मन्दिर से जुड़ी यह गहरी मान्यता है कि यहां रात्रि के समय दीपक प्रज्वलित करने का विशेष विधान है और सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद जरूर पूरी होती है।

श्रावण मास में होती है भगवान शिव की विशेष पूजा

मन्दिर के मुख्य पुजारी पंडित दिनेश शर्मा, जो प्रतिदिन प्रात: और सायं काल की आरती व पूजा का कार्य संपन्न कराते हैं, ने बताया कि सावन के महीने में भगवान शिव की विशेष पूजा कराई जा रही है। इसके लिए शिव भक्त अपने समय की सुविधानुसार परिवार सहित अभिषेक कराने पहुंच रहे हैं। उन्होंने बतायाकि प्रत्येक सोमवार को भी जलाभिषेक के लिए मन्दिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। सावन मास के पवित्र अवसर पर मन्दिर में विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है।

मंदिर परिसर में धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं सभी हिन्दू त्योहार

कमेटी के प्रधान रणदीप कौशल ने बताया कि मन्दिर की व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो रही है। मन्दिर का प्रबंधन और संपूर्ण व्यवस्था एक रजिस्टर्ड कमेटी की देखरेख में चल रही है।

मन्दिर प्रांगण में भगवान शिव के अतिरिक्त संकट मोचक हनुमान जी, संतोषी माता जी और मन्दिर के संस्थापक बीदियां वाले महाराज की मूर्तियां भी स्थापित हैं। साथ ही अन्य विभिन्न देवी-देवताओं की मूर्तियां भी यहां विराजमान हैं। मन्दिर परिसर में सभी हिन्दू त्योहार अत्यंत धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं।