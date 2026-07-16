Sawan 2026: सावन में करें इन 4 पौधों की पूजा, मिलेगी शिव जी कृपा!

महादेव होंगे प्रसन्न, मनोकामनाएं भी पूरी होंगी

Sawan 2026, (आज समाज), नई दिल्ली: सनातन धर्म में सावन के महीने का विशेष महत्व है। ये महीना भगवान शिव की भक्ति और उपासना के लिए समर्पित किया गया है। सावन माह में भगवान शिव की पूजा का विशेष फल प्राप्त होता है. इस माह में भगवान का जलाभिषेक करना बहुत ही शुभ होता है। सावन माह में शिव का जलाभिषेक करने से भगवन शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं और मनोकामनाएं पूरी करते हैं। यही कारण है कि सावन में शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ लगी रहती है।

घर में आएंगी सुख-समृद्धि

सावन में महादेव की पूजा के साथ-साथ उनके प्रिय पौधों की पूजा करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं। माना जाता है सावन में कुछ विशेष पौधों की पूजा करने से जीवन की परेशानियां खत्म हो जाती हैं। घर में सुख-समृद्धि और शांति बनी रहती है. द्रिक पंचांग के अनुसार, इश साल सावन माह की शुरूआत 30 जुलाई से हो रही है, जिसका समापन 28 अगस्त को सावन माह की पूर्णिमा के दिन होगा. ऐसे में आइए जानते हैं कि सावन माह में किन पौधों की पूजा लाभकारी होती है?

सावन में इन पौधों की करें पूजा