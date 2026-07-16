Sawan 2026: सावन में करें इन 4 पौधों की पूजा, मिलेगी शिव जी कृपा!

महादेव होंगे प्रसन्न, मनोकामनाएं भी पूरी होंगी
Sawan 2026, (आज समाज), नई दिल्ली: सनातन धर्म में सावन के महीने का विशेष महत्व है। ये महीना भगवान शिव की भक्ति और उपासना के लिए समर्पित किया गया है। सावन माह में भगवान शिव की पूजा का विशेष फल प्राप्त होता है. इस माह में भगवान का जलाभिषेक करना बहुत ही शुभ होता है। सावन माह में शिव का जलाभिषेक करने से भगवन शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं और मनोकामनाएं पूरी करते हैं। यही कारण है कि सावन में शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ लगी रहती है।
घर में आएंगी सुख-समृद्धि
सावन में महादेव की पूजा के साथ-साथ उनके प्रिय पौधों की पूजा करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं। माना जाता है सावन में कुछ विशेष पौधों की पूजा करने से जीवन की परेशानियां खत्म हो जाती हैं। घर में सुख-समृद्धि और शांति बनी रहती है. द्रिक पंचांग के अनुसार, इश साल सावन माह की शुरूआत 30 जुलाई से हो रही है, जिसका समापन 28 अगस्त को सावन माह की पूर्णिमा के दिन होगा. ऐसे में आइए जानते हैं कि सावन माह में किन पौधों की पूजा लाभकारी होती है?
सावन में इन पौधों की करें पूजा
- बेलपत्र: सनातन धर्म में बेलपत्र का विशेष धार्मिक महत्व है. शिव जी को बेलपत्र चढ़ाया जाता है। इसके अलावा धार्मिक मान्यता है कि सावन में भोलेनाथ की पूजा कर बेलपत्र के पेड़ की पूजा करने करने पर शिव जी तुंरत प्रसन्न हो जाते हैं। बेलपत्र के पेड़ की पूजा एक साथ ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों की अराधना का फल देती है।
- शमी: सावन के महीने में शमी के पौधे की पूजा करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं। साथ ही घर का वास्तु भी ठीक रहता है। घर के मुख्य द्वार की बाई ओर शमी का पौधा लगाए और पौधे की पूजा करें। इस पौधे का पूजन शिव कृपा के साथ-साथ साढ़ेसाती और ढैय्या से भी छूटकारा दिलाता है।
- आक: सावन के महीने में घर के पास ही लगे आक यानी मदार के पौधे की पूजा करने से जीवन में शुभता बढ़ती है। माना जाता है कि इस पौधे में महादेव वास करते हैं। सावन के महीने में आक के पौधे की पूजा करने से घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है।
- तुलसी: सनातन धर्म में तुलसी का बहुत पावन और पूजनीय माना जाता है। माता लक्ष्मी के प्रतीक इस पौधे की सावन में पूजा करने से देवी लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं और घर में स्थिर रूप से वास करती है।