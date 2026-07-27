Peepal Tree Puja: आषाढ़ पूर्णिमा पर क्यों खास मानी जाती है पीपल के पेड़ की पूजा?

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Rajesh
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हिंदू धर्म में आषाढ़ की पूर्णिमा तिथि का दिन दान, पुण्य, स्नान और पूजा-पाठ के लिए बहुत पवित्र माना गया है।
Peepal Tree Puja: आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है।
Peepal Tree Puja: आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है।

पीपल के पेड़ में देवी-देवताओं का वास होता है और इसकी पूजा करने से जीवन में सुख-समृद्धि बनी रहती है
Peepal Tree Puja, (आज समाज), नई दिल्ली: आषाढ़ मास की पूर्णिमा का हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन स्नान, दान, पूजा और धार्मिक कार्य करने की परंपरा है। आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है।

इस दिन गुरु की पूजा और उनका आशीर्वाद लेने के साथ-साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना भी की जाती है। वहीं, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करना भी बेहद शुभ माना जाता है।

29 जुलाई को मनाई जाएगी पूर्णिमा

द्रिक पंचांग के अनुसार, साल 2026 में आषाढ़ पूर्णिमा 29 जुलाई, बुधवार को मनाई जाएगी। ऐसे में इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा और उसके नीचे दीपक जलाने का विशेष महत्व माना जा रहा है। मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन पीपल की पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा मिलती है और घर-परिवार में सकारात्मकता बनी रहती है।

आषाढ़ पूर्णिमा पर क्यों खास है पीपल का पेड़?

सनातन धर्म में पीपल के पेड़ को बहुत पवित्र माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। यही वजह है कि पीपल की पूजा को भगवान विष्णु की पूजा के समान माना जाता है। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन पीपल की पूजा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा मिलने की मान्यता है।

कहा जाता है कि इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने और जल अर्पित करने से घर में सुख-शांति बनी रहती है। साथ ही आर्थिक परेशानियों से राहत मिलने और जीवन में समृद्धि आने की भी धार्मिक मान्यता है।

आषाढ़ पूर्णिमा पर कैसे करें पीपल की पूजा?

आषाढ़ पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहनें। इसके बाद पीपल के पेड़ के पास जाकर सबसे पहले भगवान विष्णु का ध्यान करें। पीपल के पेड़ की जड़ में जल अर्पित करें। इसके बाद पेड़ के नीचे घी या तिल के तेल का दीपक जलाएं।

पीपल के पेड़ की पूजा करते समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करें। अपनी मनोकामना भगवान के सामने रखें और परिवार की सुख-समृद्धि की प्रार्थना करें। पूजा के बाद जरूरतमंद लोगों को अपनी क्षमता के अनुसार दान करना भी शुभ माना जाता है।

पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने का क्या महत्व है?

आषाढ़ पूर्णिमा पर पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने की परंपरा भी काफी पुरानी है। मान्यता है कि दीपक जलाने से अंधकार दूर होता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।

धार्मिक मान्यता के अनुसार, पीपल के नीचे दीपक जलाकर भगवान विष्णु का ध्यान करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। कई लोग इस दिन शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाते हैं और परिवार के सुख-शांति की कामना करते हैं।

पीपल की परिक्रमा क्यों की जाती है?

हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने का भी विशेष महत्व माना गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, पीपल की परिक्रमा करने से व्यक्ति को भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है।

आषाढ़ पूर्णिमा के दिन श्रद्धालु पीपल के पेड़ की परिक्रमा करते हुए भगवान विष्णु का नाम लेते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से मन को शांति मिलती है और जीवन की परेशानियों से छुटकारा पाने का रास्ता मिलता है।

आषाढ़ पूर्णिमा पर दान का भी है महत्व

आषाढ़ पूर्णिमा के दिन पूजा-पाठ के साथ दान-पुण्य करने का भी विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन जरूरतमंद लोगों को भोजन, कपड़े और अपनी क्षमता के अनुसार अन्य जरूरी चीजों का दान किया जा सकता है।

मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन किया गया दान पुण्य देता है और व्यक्ति के जीवन में सुख-समृद्धि लाता है। ऐसे में पीपल की पूजा के बाद किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करना भी शुभ माना जाता है।

आषाढ़ पूर्णिमा पर भूलकर भी न करें ये काम

  • पूर्णिमा के दिन किसी गरीब, जरूरतमंद, बुजुर्ग या साधु-संत का अपमान करने से बचना चाहिए। अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करना शुभ माना जाता है।
  • इस दिन घर में बेवजह का विवाद या लड़ाई-झगड़ा करने से बचें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, पूजा-पाठ के दिन घर में शांति और सकारात्मक माहौल बनाए रखना चाहिए।
  • पूर्णिमा के दिन शराब, मांसाहार और नशीली चीजों से दूर रहने की सलाह दी जाती है। इस दिन सात्विक भोजन करने और मन को शांत रखने पर ध्यान देना बेहतर माना जाता है।
  • पूर्णिमा के दिन वाणी पर संयम रखना चाहिए। किसी के लिए गलत बोलने या जानबूझकर किसी का दिल दुखाने से बचें।
  • अगर आप इस दिन भगवान विष्णु या अपने इष्ट देव की पूजा कर रहे हैं, तो साफ-सफाई का ध्यान रखें और पूजा पूरे श्रद्धाभाव से करें। पूजा को केवल दिखावे के लिए करने से बचना चाहिए।

    आषाढ़ पूर्णिमा पर क्या करें?

    आषाढ़ पूर्णिमा के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना शुभ माना जाता है। अगर किसी पवित्र नदी या तीर्थ स्थान पर जाकर स्नान करना संभव न हो, तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान किया जा सकता है। इसके बाद साफ कपड़े पहनकर पूजा स्थल की सफाई करें और भगवान विष्णु का ध्यान करें।

    भगवान विष्णु को पीले फूल, चंदन, तुलसी दल और फल अर्पित किए जा सकते हैं। इसके बाद घी का दीपक जलाकर भगवान की आरती करें और अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना करें। इस दिन विष्णु सहस्रनाम या भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना भी शुभ माना जाता है।