Putrada Ekadashi: संतान सुख के लिए पुत्रदा एकादशी पर कौन-से मंत्र का करें जाप? अड़चनें होंगी दूर!

पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति व रक्षा के लिए रखा जाएगा। इस दिन पति-पत्नी को साथ मिलकर भगवान श्रीहरि विष्णु व बाल गोपाल की पूजा करनी चाहिए।

इस पावन तिथि पर सच्चे मन से किया गया मंत्र जप जीवन के कष्टों को दूर करता ह

Putrada Ekadashi, (आज समाज), नई दिल्ली: पुत्रदा एकादशी के पावन दिन पर भगवान श्रीहरि विष्णु और उनके बाल रूप बाल गोपाल यानी श्री कृष्ण की पूजा का विधान बताया गया है। वर्ष 2026 में श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत रविवार, 23 अगस्त को नियम से रखा जाएगा। यदि किसी कारण से संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हों या संतान की उन्नति व रक्षा की कामना हो, तो पति-पत्नी को साथ मिलकर इस दिन व्रत रखकर विशेष वैदिक एवं सात्विक मंत्रों का जप करना चाहिए।

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस पावन तिथि पर सच्चे मन से किया गया मंत्र जप जीवन के कष्टों को दूर करता है। पति-पत्नी द्वारा एक साथ मिलकर पूजा करने से घर में खुशहाली आती है। शास्त्रों में दी गई इस विधि का पालन करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।

संतान गोपाल सिद्ध मंत्र और जप का नियम

संतान प्राप्ति और संतान की रक्षा के लिए संतान गोपाल सिद्ध मंत्र का जप करना अत्यंत उत्तम माना गया है। यह मंत्र इस प्रकार है: ॐ देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगत्पते। देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गत:॥ पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र के समक्ष घी का दीपक जलाकर तुलसी की माला से इस मंत्र की कम से कम 5 या 11 माला जप करना चाहिए।

सही नियम और भाव से जप करने पर मन को शांति मिलती है। बाल गोपाल की कृपा से जीवन की सभी रुकावटें समाप्त होने लगती हैं। तुलसी की माला से जप करने पर भक्ति का भाव और गहरा होता है। शास्त्रों में बताए गए इस नियम का पालन करने से घर-परिवार में हमेशा खुशहाली और पवित्रता बनी रहती है।

श्री कृष्ण बाल रूप ध्यान मंत्र का महत्व

भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का ध्यान करते हुए विशेष ध्यान मंत्र का जप किया जाता है। यह ध्यान मंत्र इस प्रकार है: ॐ क्लीं देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गत: क्लीं ॐ॥ इस पावन मंत्र का जप करने से मानसिक भाव शुद्ध होता है और ईश्वर के प्रति निष्ठा बढ़ती है। जब पति-पत्नी मिलकर इस मंत्र का स्मरण करते हैं, तो पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है।

बाल रूप का ध्यान करने से मन में दया और प्रेम का संचार होता है। सही विधि से मंत्र का जप करने पर संतान के जीवन में आ रही परेशानियां दूर होती हैं। शास्त्रों के अनुसार इस ध्यान मंत्र का नियमित और नियमपूर्वक जप करने से घर में सुख और समृद्धि का वास बना रहता है।

गोपाल सहस्रनाम पाठ और भोग का नियम

मंत्रों के साथ-साथ इस दिन गोपाल सहस्रनाम का पाठ करना अत्यंत चमत्कारी माना जाता है। इसके साथ ही विष्णु सहस्रनाम का पाठ भी विशेष फल प्रदान करता है। पूजा के अंत में माखन-मिश्री और तुलसी दल का भोग लगाकर पंचामृत से प्रसाद वितरित करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को भोजन कराकर दान-दक्षिणा देनी चाहिए।

इस प्रकार श्रद्धापूर्वक किया गया पूजन और दान व्यक्ति के जीवन से सभी प्रकार की अड़चनों को दूर कर देता है। भगवान श्रीहरि विष्णु और बाल गोपाल को माखन-मिश्री का भोग अत्यंत प्रिय होता है। सही नियम से पूजा संपन्न करके दान देने से घर का वातावरण पवित्र बनता है। यह पावन पर्व हमें भक्ति और नियम के साथ जीवन में आगे बढ़ने की सीख देता है।

कब है सावन पुत्रदा एकादशी 2026?

पंचांग के अनुसार, सावन पुत्रदा एकादशी तिथि 23 अगस्त को रात 2:00 बजे से शुरू होगी और 24 अगस्त को सुबह 4:18 बजे समाप्त होगी। ऐसे में उदयातिथि के आधार पर पुत्रदा एकादशी का व्रत 23 अगस्त 2026 को रखा जाएगा। पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण अगले दिन यानी 24 अगस्त को सुबह 7:19 बजे से 9:43 बजे के बीच किया जाएगा।

पुत्रदा एकादशी शुभ मुहूर्त

सावन पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 7:32 बजे से दोपहर 12:24 बजे तक रहेगा। इस दौरान श्रद्धालु भगवान विष्णु की पूजा-अर्चना और मंत्र जाप कर सकते हैं।

एकादशी तिथि प्रारंभ: 23 अगस्त 2026 को रात 02:00 बजे।

23 अगस्त 2026 को रात 02:00 बजे। एकादशी तिथि समाप्त: 24 अगस्त 2026 को सुबह 04:18 बजे।

24 अगस्त 2026 को सुबह 04:18 बजे। व्रत पारण का समय: 24 अगस्त 2026 को सुबह 07:19 बजे से सुबह 09:43 बजे के बीच।

24 अगस्त 2026 को सुबह 07:19 बजे से सुबह 09:43 बजे के बीच। पूजा का समय: सुबह 07:32 से दोपहर 12:24 बजे तक।

पूजा विधि और महत्व

इस दिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की विधि-विधान से पूजा की जाती है। भगवान विष्णु को पीले फूल, फल, और तुलसी दल अर्पित किए जाते हैं। संतान सुख की कामना करने वाले दंपत्ति ये व्रत रखते हैं और इसकी कथा सुनते हैं।

पुत्रदा एकादशी करने से क्या फल मिलता है?