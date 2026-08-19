Tulsidas Jayanti 2026: 500 साल बाद भी संकट में क्यों सहारा बनती हैं रामचरितमानस की चौपाइयां? जानिए रहस्य

Tulsidas Jayanti 2026: तुलसीदास जयंती 2026 पर जानिए रामचरितमानस की उन प्रसिद्ध चौपाइयों का महत्व, जिन्हें संकट, भय, असमंजस और कठिन समय में आत्मबल, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है.

Tulsidas Jayanti 2026: महाकवि और रामभक्त गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती के पावन अवसर पर देशभर में रामभक्ति की विशेष गूंज सुनाई दे रही है. ‘श्रीरामचरितमानस’ भारतीय जनमानस का ऐसा ग्रंथ है, जिसे लोग पूजा-पाठ के साथ-साथ जीवन के कठिन दौर में भी आशा और आत्मबल के स्रोत के रूप में स्मरण करते हैं.

500 साल बाद भी मानस क्यों है संकटमोचक?

गोस्वामी तुलसीदास ने ‘रामचरितमानस’ की रचना अवधी जैसी लोकभाषा में गेय छंदों के माध्यम से की. इसकी चौपाइयां सरल होने के साथ-साथ गहरे आध्यात्मिक भाव से जुड़ी हैं. श्रद्धा और लय के साथ पाठ करने से मन को एकाग्र करने और तनाव कम करने में मदद मिल सकती है. यही वजह है कि कठिन परिस्थितियों में मानस का पाठ लोगों को मानसिक संबल देता है.

जीवन प्रबंधन का अनुपम सूत्र

रामचरितमानस केवल धार्मिक आस्था का ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन में धैर्य, साहस और सकारात्मक सोच का संदेश भी देता है.

भय और असमंजस दूर करने के लिए:

“प्रबिसि नगर कीजे सब काजा. हृदयं राखि कोसलपुर राजा॥”

नए या चुनौतीपूर्ण कार्य की शुरुआत में इस चौपाई का स्मरण व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास और निडरता जगाने वाला माना जाता है.

संकट और विपत्ति में:

“दीनदयाल बिरिदु संभारी. हरहु नाथ मम संकट भारी॥”

विपरीत परिस्थितियों में ये चौपाई ईश्वर के प्रति विश्वास बनाए रखने और मन को शांति देने का भाव पैदा करती है.

आरोग्य और सकारात्मकता के लिए:

“दैहिक दैविक भौतिक तापा. राम राज नहिं काहुहि ब्यापा॥”

स्वास्थ्य संबंधी कठिनाइयों के दौरान इस चौपाई का स्मरण सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने के लिए किया जाता है.

जन-जन तक पहुंचा राम का आदर्श

तुलसीदास जी ने रामकथा को संस्कृत की सीमाओं से निकालकर लोकभाषा में जन-जन तक पहुंचाया. यही कारण है कि आज भी आम व्यक्ति बिना किसी जटिल कर्मकांड के मानस की चौपाइयों से भावनात्मक रूप से जुड़ सकता है.

तुलसीदास जयंती उस महान रचनाकार और अमर कृति को नमन करने का अवसर है, जिसने सदियों से लोगों को विपत्ति में धैर्य और अंधकार में आशा का मार्ग दिखाया है.