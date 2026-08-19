Jalandhar Crime News : जालंधर में बुजुर्ग कारोबारी से लूट मामले में बड़ा खुलासा, ऑफिस में ही काम कर चुके लोगों ने की थी वारदात, एक युवती भी शामिल

जालंधर पुलिस ने सोमवार रात को शहर के बीचोबीच हुए 50 लाख रुपए लूट की वारदात को सुलझा लिया है। इस मामले में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है जिनमें से दो वे आरोपी हैं जो पहले बुजुर्ग के कर्मचारी रह चुके हैं।

सूर्या एनक्लेव एक्सटेंशन के पास सोमवार रात को लूटे थे 50 लाख रुपए

Jalandhar Crime News (आज समाज), जालंधर : सोमवार रात को एक बुजुर्ग कारोबारी के साथ हुई लूट की वारदात को सुलझाते हुए स्थानीय पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में एक युवती भी शामिल है। जोकि कुछ माह पहले उसी के दफ्तर में काम करती थी। वहीं इस वारदात में युवती के साथ दूसरा आरोपी भी बुजुर्ग की कंपनी में काम कर चुका है। वारदात के बाद आरोपी हिमाचल की ओर फरार हो गए थे।

पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों तक पहुंच बनाई और तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि, मामले का पूरा खुलासा पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में होने की संभावना है। व्यापारी के अनुसार, उन्हें रास्ते में ही एक सफेद कार के पीछा करने का शक हो गया था। 120 फुट रोड पर स्ट्रीट लाइटें बंद होने के दौरान आरोपियों ने उनकी कार को घेरकर टक्कर मारी और हमला कर दिया। ललित मित्तल सीजेएस स्कूल के मालिक होने के साथ-साथ सूर्या एनक्लेव रेजिडेंट्स वेलफेयर सोसायटी के महासचिव भी हैं।

कुल तीन आरोपियों ने दिया था वारदात को अंजाम

जालंधर के सूर्या एनक्लेव एक्सटेंशन के पास 120 फुट रोड पर 60 वर्षीय लोहा व्यापारी ललित मित्तल से 50 लाख रुपये की लूट के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सोमवार रात करीब 7:50 बजे कार सवार पांच बदमाशों ने व्यापारी की कार को घेरकर रॉड से शीशे तोड़ दिए और उनके माथे पर वार कर कैश से भरा बैग लूट लिया था। पुलिस जांच में सामने आया है कि वारदात को कथित तौर पर व्यापारी की दुकान पर कुछ माह पहले काम करने वाली एक युवती ने पुराने ड्राइवर के साथ मिलकर अंजाम दिया। वहीं इस वारदात में शामिल तीसरे आरोपी के बारे में अभी विस्तृत जानकारी नहीं मिल पाई है।