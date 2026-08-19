कालका-शिमला रेल मार्ग पर गुम्मन और कोटी रेलवे स्टेशनों के बीच मंगलवार को पहाड़ी से मलबा गिरने के कारण रेल यातायात प्रभावित हुआ। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने ट्रेन संख्या 52458 कालका-शिमला एक्सप्रेस को कोटी स्टेशन पर रोक दिया। ट्रेन में करीब 172 यात्री सवार थे।

Kalka Shimla Express halted at Koti: लगातार हो रही बारिश से प्रदेश के हालात बिगड़ गए हैं। कालका-शिमला रेल मार्ग पर गुम्मन और कोटी रेलवे स्टेशनों के बीच मंगलवार को पहाड़ी से मलबा गिरने के कारण रेल यातायात प्रभावित हुआ। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने ट्रेन संख्या 52458 कालका-शिमला एक्सप्रेस को कोटी स्टेशन पर रोक दिया। ट्रेन में करीब 172 यात्री सवार थे।

रेलवे को दोपहर करीब 3:15 बजे ट्रैक पर मलबा आने की जानकारी मिली। इसके कुछ ही मिनट बाद, 3:28 बजे ट्रेन को कोटी स्टेशन पर रोक दिया गया। रेलवे कर्मचारियों ने तत्काल ट्रैक से मलबा हटाने और रेल परिचालन को सामान्य करने का काम शुरू कर दिया।

सेना ने यात्रियों को कालका पहुंचाया

लगातार हो रही बारिश के कारण सड़क मार्ग पर भी यातायात का दबाव बना हुआ था। यात्रियों को उनके आगे के सफर और कनेक्टिंग ट्रेनों तक समय पर पहुंचाने के लिए रेलवे ने स्थानीय सेना अधिकारियों से संपर्क किया। सेना की ओर से तीन वाहन उपलब्ध कराए गए, जो शाम करीब 18:10 बजे कोटी स्टेशन पहुंचे।

इन वाहनों की मदद से सभी यात्रियों को सुरक्षित रूप से कोटी से कालका रेलवे स्टेशन ले जाया गया। यात्री करीब शाम 7:20 बजे कालका स्टेशन पहुंचे।

कालका में यात्रियों को मिली सुविधा

कालका पहुंचने पर रेलवे की ओर से यात्रियों के लिए पीने के पानी और जलपान की व्यवस्था की गई। रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों ने यात्रियों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई और उनके आगे के सफर को सुगम बनाने के लिए इंतजाम किए।

रेलवे ने सेना का आभार जताया

रेलवे ने मुश्किल मौसम के दौरान सहयोग और त्वरित समन्वय के लिए स्थानीय सेना अधिकारियों का आभार जताया। रेलवे के मुताबिक, यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। खराब मौसम के बीच रेल पटरियों और परिचालन की लगातार निगरानी की जा रही है, ताकि रेल सेवाओं को सुरक्षित और सुचारु रूप से संचालित किया जा सके।