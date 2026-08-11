भारत में डिजिटल पेमेंट बाजार में अब Apple भी कदम रखने जा रही है। कंपनी अक्तूबर में Apple Pay डिजिटल पेमेंट्स सर्विस शुरू कर सकती है। हालांकि, यह डिजिटल प्लेटफॉर्म वीजा या मास्टर कार्ड की सुविधा वाले क्रेडिट कार्ड के जरिए काम करेगा।

Apple Pay launch in India: भारत में डिजिटल पेमेंट बाजार में अब Apple भी कदम रखने जा रही है। कंपनी अक्तूबर में Apple Pay डिजिटल पेमेंट्स सर्विस शुरू कर सकती है। हालांकि, यह डिजिटल प्लेटफॉर्म वीजा या मास्टर कार्ड की सुविधा वाले क्रेडिट कार्ड के जरिए काम करेगा। फिलहाल इससे UPI ट्रांजैक्शन नहीं किया जा सकेगा।

पेमेंट मार्केट में Apple Pay की इंट्री

बिजनेस स्टैंडर्ड की 9 अगस्त की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में एप्पल इंडिया अपने डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म को सितंबर के अंत तक या अक्तूबर में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इस लॉन्चिंग से एप्पल को भारत के प्रीमियम क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स सेगमेंट में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में मदद मिलेगी। हालांकि लॉन्चिंग के समय लोगों को UPI पेमेंट की सुविधा नहीं मिलेगी।

अक्तूबर में लॉन्च हो सकती है सुविधा

सूत्रों ने बताया है कि भारत में Apple Pay अपनी सेवा अक्तूबर में शुरू कर सकती है। एप्पल अपनी सेवा सितंबर के अंत तक या अक्तूबर में लॉन्च करने पर काम कर रही है। यह सेवा दुनियाभर के 90 से ज्यादा देशों में पहले से ही उपलब्ध है। भारत में लॉन्चिंग, एप्पल के पेमेंट सर्विस बिजनेस के लिए मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि यह डिजिटल पेमेंट्स का दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक, एप्पल ने भारतीय बाजार में दोहरे आंकड़े में वृद्धि हासिल की है।

वीजा और मास्टरकार्ड पहले

लॉन्चिंग के समय एप्पल उन क्रेडिट कार्ड पर फोकस कर सकता है, जो वीजा और मास्टरकार्ड जैसे ग्लोबल नेटवर्क पर चल रहे हैं। यूजर्स अपने कार्ड की जानकारी Apple Wallet में जोड़कर, सपोर्ट करने वाले एप्पल डिवाइस से पेमेंट कर सकेंगे। Apple Pay स्टोर में पीओएस टर्मिनल पर कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के लिए NFC की मदद से काम करेगा।

अन्य देशों जैसा ही प्रॉसेस

इसलिए, भारत में एप्पल पे के इस्तेमाल का प्रॉसेस अन्य देशों जैसा ही होगा, जिसमें डिजिटल वॉलेट में कंज्यूमर स्टोर पर काम करने वाला कार्ड होता है और पेमेंट के लिए डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं।

लॉन्च के समय UPI सपोर्ट नहीं

भारतीय यूजर्स को Apple Pay के लॉन्च होने पर इसमें UPI सपोर्ट नहीं मिलेगा। UPI सुविधा देने के लिए Apple को NPCI की मंजूरी लेनी होगी और UPI के जरिए ट्रांजैक्शन प्रोसेस करने के लिए एक स्पॉन्सर बैंक के साथ भी काम करना होगा।