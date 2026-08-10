Sawan Somwar Upay: आज सावन के दूसरे सोमवार को जरूर करें ये उपाय, घर में कभी नहीं आएगी कंगाली

Second Sawan Somwar 2026: आज सावन का दूसरा सोमवार है और अगर आपके साथ कुछ दिक्कतें चल रही हैं तो आज के दिन इन मंत्रों का जाप करने और एक उपाय करने से आपके साथ सब ठीक हो सकता है, आइए जानते हैं.

Second Sawan Somwar 2026 Upay: सावन का दूसरा सोमवार आज 10 अगस्त 2026 को मनाया जा रहा है. भगवान शिव को समर्पित इस दिन का धार्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि इस बार सोमवार के साथ प्रदोष का संयोग बन रहा है. मान्यता है कि इस शुभ अवसर पर व्रत, पूजा, अभिषेक और शिव मंत्रों का जाप करने से भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है और जीवन की परेशानियां दूर होने लगती हैं.

सावन सोमवार को शिव पूजा के लिए विशेष माना जाता है. वहीं, त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करने की परंपरा है. ऐसे में सोमवार और प्रदोष का ये संयोग भक्तों के लिए खास माना जा रहा है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन श्रद्धा से शिव-पार्वती की पूजा और व्रत करने से मनोकामनाओं की पूर्ति का आशीर्वाद मिल सकता है.

सावन के दूसरे सोमवार पर ऐसे करें शिव पूजा

सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ-सफेद कपड़े पहनें. इसके बाद भगवान शिव का ध्यान करके शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करें. भोलेनाथ को सफेद रंग की वस्तु का भोग लगाया जा सकता है. पूजा के दौरान ‘ॐ नमः शिवाय’ मंत्र का जाप करें.

रात के समय शिव मंदिर या घर के पूजा स्थल पर घी का दीपक जलाकर शिव मंत्र का जाप करना भी शुभ माना जाता है. व्रत रखने वाले लोग अपनी क्षमता के अनुसार जलाहार या फलाहार कर सकते हैं. धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन अनाज और नमक से परहेज किया जाता है.

मनोकामना के अनुसार शिवलिंग पर चढ़ाएं ये फूल-पत्तियां

धार्मिक मान्यताओं में भगवान शिव को अलग-अलग फूल और पत्तियां अर्पित करने का विशेष महत्व बताया गया है.

धतूरे का फूल: संतान संबंधी मनोकामना के लिए शुभ माना जाता है.

बेलपत्र: इच्छा पूर्ति और लंबी आयु की कामना के लिए अर्पित किया जाता है.

जपाकुसुम: शत्रु और विरोधियों से जुड़ी परेशानियां दूर करने के लिए चढ़ाया जाता है.

बेले का फूल: अच्छे दांपत्य और सुशील जीवनसाथी की कामना के लिए अर्पित किया जाता है.

हरसिंगार: धन-संपत्ति और समृद्धि की कामना से चढ़ाने की मान्यता है.

शमीपत्र: पापों से मुक्ति और मोक्ष की कामना के लिए अर्पित किया जाता है.

ध्यान रखें: धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव को केतकी और केवड़ा अर्पित नहीं करना चाहिए.

मनोकामना के अनुसार करें इन शिव मंत्रों का जाप

सावन के दूसरे सोमवार पर अपनी इच्छा के अनुसार शिव मंत्र का जाप किया जा सकता है.

अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए:

`ॐ हौं जूं सः`

`ॐ हौं जूं सः` शीघ्र विवाह के लिए:

`ॐ गौरीशंकराय नमः`

`ॐ गौरीशंकराय नमः` करियर में सफलता के लिए:

`ॐ विश्वनाथाय नमः`

`ॐ विश्वनाथाय नमः` सुखी वैवाहिक जीवन के लिए:

`ॐ उमामहेश्वराभ्यां नमः`

`ॐ उमामहेश्वराभ्यां नमः` सर्वांगीण कल्याण के लिए:

`ॐ नमः शिवाय`

आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए करें ये उपाय

सावन में प्रतिदिन सुबह भगवान शिव को 9 बेलपत्र अर्पित करने की मान्यता है. इसके बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और श्रद्धा से पूजा करें. पूजा पूरी होने के बाद शिवलिंग की परिक्रमा करें. धार्मिक मान्यता के अनुसार, सावन में नियमित रूप से की गई शिव आराधना से सुख-समृद्धि और आर्थिक मजबूती की कामना की जाती है.