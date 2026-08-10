कारोबारी सत्र के पहले दिन सोमवार को शेयर बाजार मामूली तेजी के साथ खुला। बंबई स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स महज दो अंकों की तेजी के साथ 78,501.59 पर खुला।

Stock market opening 10 August 2026 (आज समाज), मुंबई: कारोबारी सत्र के पहले दिन सोमवार को शेयर बाजार मामूली तेजी के साथ खुला। बंबई स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स महज दो अंकों की तेजी के साथ 78,501.59 पर खुला, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 11 अंक उछलकर 24,581.25 पर खुला। सुबह 9.49 बजे सेंसेक्स 105 अंक फिसलकर 124.87 अंक पर कारोबार कर रहा था, जबकि निफ्टी 44 अंक फिसलकर 24,529.85 पर कारोबार कर रहा था।

बीएसई पर 12 कंपनियों के शेयर हरे निशान पर, जबकि 18 कंपनियों के शेयर लाल निशान पर कारोबार कर रहे थे।

इन शेयरों में तेजी

बीएसई पर टाइटन, टाटा स्टील, HCLTECH, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, ट्रेंट, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एशियन पेंट, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, मारुति, TCS और सन फार्मा के शेयर में तेजी देखी जा रही है। टाइटन के शेयर में सबसे ज्यादा 1.79% की तेजी देखी जा रही है।

इन शेयरों में गिरावट

बीएसई पर बजाज फिन्सर्व, HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस, BEL, अल्ट्रासेमको, LT, इंडिगो, अडाणी पोर्ट्स, ITC, रिलायंस, इटरनल, NTPC, पावरग्रिड, कोटक बैंक और SBIN के शेयर में गिरावट देखी जा रही है। SBIN के शेयर में सबसे ज्यादा 1.28% की गिरावट देखी जा रही है।

ब्रॉडर मार्केट का रुख

निफ्टी 100 में 0.16% की गिरावट,निफ्टी मिडकैप 100 में 0.15% की तेजी और निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 0.07% की गिरावट देखी जा रही है।

महंगा हुआ कच्चा तेल

सोमवार को कच्चे तेल की कीमत में बढ़ोतरी देखी जा रही है। ब्रेंट क्रूड की कीमत 1.05% उछलकर 84.43 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है।

गिरावट पर बंद हुआ था बाजार

कारोबारी सत्र के अंतिम दिन शुक्रवार को बैंकिंग कंपनियों के स्टॉक में गिरावट का असर दिखा, जिससे शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ था। बंबई स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स 455.59 अंक फिसलकर 78,499.17 पर बंद हुआ, वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 65 अंकों की गिरावट के साथ 24,570.65 पर बंद हुआ।