Sawan Vrat Mistakes Rules: आज सावन के पहले सोमवार को भूलकर भी न करें ये गलतियां, वरना नाराज हो सकते हैं भगवान शिव

Pehla Sawan Vrat Mistakes Rules: सोमवार भगवान शिव को समर्पित माना जाता है. इस दिन कुछ कार्यों से परहेज और धार्मिक नियमों का पालन शुभ माना जाता है. जानिए सोमवार को क्या करें, क्या न करें और चंद्र दोष से जुड़े पारंपरिक उपाय.

Sawan Vrat Mistakes Rules: हिंदू धर्म में सोमवार का दिन भगवान शिव की आराधना के लिए काफी अच्छा माना जाता है. इस दिन श्रद्धालु व्रत रखकर और विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने की कोशिश करते हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव अपने भक्तों की सच्ची भक्ति से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं. यही कारण है कि सोमवार के दिन पूजा के साथ-साथ कुछ विशेष नियमों का पालन करने की भी सलाह दी जाती है. मान्यता है कि इस दिन कुछ कार्यों से परहेज करने पर भगवान शिव की कृपा बनी रहती है, जबकि कुछ गलतियां शुभ फलों में बाधा बन सकती हैं.

सोमवार के दिन इन कार्यों से करें परहेज

शक्कर का कम करें प्रयोग- धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोमवार के दिन शक्कर का सेवन और प्रयोग कम से कम करना शुभ माना जाता है. साथ ही इस दिन सफेद वस्त्र या दूध का दान करने से भी बचने की सलाह दी जाती है.

इन दिशाओं में यात्रा से बचें- सोमवार को उत्तर, पूर्व और आग्नेय दिशा की यात्रा को शुभ नहीं माना जाता. यदि किसी कारणवश इन दिशाओं में जाना आवश्यक हो, तो पहले कुछ कदम विपरीत दिशा में चलकर यात्रा शुरू करने की परंपरा बताई गई है.

माता-पिता और कुलदेवता का रखें सम्मान- इस दिन माता-पिता से किसी भी प्रकार का विवाद करने से बचना चाहिए. साथ ही अपने कुल देवी-देवता का स्मरण और पूजा अवश्य करनी चाहिए. मान्यता है कि ऐसा न करने से जीवन में विभिन्न प्रकार की परेशानियां आ सकती हैं.

राहुकाल में न करें शुभ कार्य- सोमवार के राहुकाल के दौरान यात्रा और किसी भी प्रकार के मांगलिक या धार्मिक कार्य करने से बचना चाहिए. इसे अशुभ समय माना जाता है.

खानपान और वस्त्रों का रखें ध्यान- मान्यताओं के अनुसार सोमवार को बैंगन, सरसों का साग, काला तिल, कटहल और अत्यधिक मसालेदार भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए. इसके अलावा काले, नीले, कत्थई और जामुनी रंग के वस्त्र पहनने से भी परहेज करने की सलाह दी जाती है.

भगवान शिव को ये चीजें न चढ़ाएं- सोमवार के दिन भगवान शिव को पीले रंग की मिठाई का भोग और काले रंग के फूल अर्पित नहीं करने चाहिए. इसे धार्मिक दृष्टि से शुभ नहीं माना जाता.

विवाद से रहें दूर- इस दिन किसी से भी अनावश्यक बहस या झगड़ा करने से बचना चाहिए. मान्यता है कि ऐसा करने से मानसिक तनाव और अन्य परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.

चंद्र दोष से राहत के लिए उपाय

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्र दोष हो या चंद्रमा अशुभ प्रभाव दे रहा हो, तो सोमवार की रात सिरहाने दूध या पानी से भरा पात्र रखकर सोना चाहिए. अगले दिन सुबह उस जल को पीपल के पेड़ की जड़ में अर्पित करना शुभ माना जाता है.

Disclaimer: यह जानकारी धार्मिक मान्यताओं और प्रचलित विश्वासों पर आधारित है. इसका उद्देश्य केवल सामान्य सूचना प्रदान करना है. किसी भी धार्मिक उपाय या मान्यता को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.