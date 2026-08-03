Stock Market Opening: ट्रंप के बयान का स्टॉक मार्केट ने किया स्वागत, बाजार में जबरदस्त तेजी, कच्चा तेल धड़ाम

मेरिकी राष्ट्रपित डॉनल्ड ट्रंप द्वारा ईरान पर हमले रोकने की घोषणा से शेयर बाजार में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। कारोबारी सत्र के पहले दिन सोमवार को तेजी के साथ खुला।

Stock Market Opening 3 August (आज समाज), मुंबई: अमेरिकी राष्ट्रपित डॉनल्ड ट्रंप द्वारा ईरान पर हमले रोकने की घोषणा से शेयर बाजार में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। कारोबारी सत्र के पहले दिन सोमवार को शेयर बाजार जबरदस्त तेजी के साथ खुला। बंबई स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स 789 अंकों की तेजी के साथ 78,883.34 पर खुला, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 183 अंक उछलकर 24,572.70 पर खुला।

बीएसई का सेंसेक्स सुबह 9.45 बजे 546.79 अंकों की तेजी के साथ 78,637.40 पर कारोबार कर रहा था, जबकि एनएसई का निफ्टी 172 अंक उछलकर 24,556.40 पर कारोबार कर रहा था। बीएसई पर 25 कंपनियों के शेयर हरे निशान पर, जबकि महज 5 कंपनियों के शेयर लाल निशान पर कारोबार कर रहे थे।

इन शेयरों में तेजी

बीएसई पर बजाज फाइनेंस, बजाज फिन्सर्व, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अडाणी पोर्ट्स, टाटा स्टील, रिलायंस, BEL, NTPC, टाइटन, SBIN, एशियन पेंट, अल्ट्रासेमको, ट्रेंट, LT, बजाज फाइनेंस, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, HUL, पावरग्रिड, टेक महिंद्रा, HDFC बैंक, इंडिगो, ITC, इन्फोसिस और TCS के शेयर में तेजी देखी जा रही है। इंडिगो के शेयर में सबसे ज्यादा 2.69% की तेजी देखी जा रही है।

इन शेयरों में गिरावट

HCLTECH, भारती एयरटेल, इटरनल, मारुति, और सन फार्मा के शेयर लाल निशान पर कारोबार कर रहे हैं।

ब्रॉडर मार्केट का रुख

Nifty 100 में 0.70%, निफ्टी मिडकैप 100 में 0.62% और निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 0.14% की तेजी देखी जा रही है।

कच्चे तेल की कीमतें घटीं

सोमवार को ब्रेंट क्रूड 5.08% फिसलकर 83.46 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है।

तेजी पर बंद हुआ था बाजार

फाइनेंस और ऑटो कंपनियों में तेजी की वजह से कारोबारी सत्र के आखिरी दिन शुक्रवार को शेयर बाजार तेजी के साथ बंद हुआ। बंबई स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स 166 अंकों की तेजी के साथ 78,094 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 66 अंक उछलकर 24,383 पर बंद हुआ।