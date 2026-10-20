Dussehra 2026: मंदसौर में रावण को दामाद मानकर होती है पूजा, महिलाएं करती हैं घूंघट, वध से पहले मांगते हैं क्षमा

Unique Dussehra Tradition: मध्य प्रदेश के मंदसौर में दशहरे पर रावण को जलाने के साथ-साथ उसकी पूजा करने की अनोखी परंपरा भी जुड़ी है। स्थानीय मान्यता के अनुसार मंदोदरी का मायका मंदसौर में था, इसलिए रावण को यहां दामाद माना जाता है। दशहरे पर नामदेव समाज के लोग रावण की पूजा करते हैं।

Mandsaur Ravana Worship Tradition: आज देशभर में दशहरा मनाया जा रहा है। अधिकतर जगहों पर आज रावण का पुतला फूंका जाएगा और बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व मनाया जाएगा। मगर एक जगह ऐसी भी है, जहां दशहरे पर रावण की पूजा-अर्चनी की जाती है और वध से पहले माफी मांगी जाती है। यह अनोखी परंपरा मध्य प्रदेश के मंदसौर में सदियों से चली आ रही है। मंदसौर में दशहरा मनाने का तरीका देश के दूसरे हिस्सों से बिल्कुल अलग है।

मंदसौर के खानपुरा क्षेत्र में रावण को केवल बुराई के प्रतीक के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि स्थानीय मान्यता के अनुसार उसे क्षेत्र का दामाद माना जाता है। यही वजह है कि दशहरे के दिन रावण की प्रतिमा की पूजा-अर्चना की जाती है। नामदेव छीपा समाज के लोग इस परंपरा को पीढ़ियों से निभाते आ रहे हैं। दिन में पूजा और सम्मान के बाद शाम को प्रतीकात्मक रावण वध का आयोजन भी किया जाता है।

रावण को क्यों माना जाता है मंदसौर का दामाद?

मंदसौर में रावण की पूजा के पीछे उसकी पत्नी मंदोदरी से जुड़ी एक स्थानीय मान्यता है। कहा जाता है कि मंदोदरी का मायका मंदसौर में था। इसी रिश्ते के आधार पर यहां के नामदेव समाज के लोग रावण को अपना दामाद यानी ‘जमाई राजा’ मानते हैं। इसी मान्यता के चलते दशहरे पर रावण की प्रतिमा को सम्मान दिया जाता है। स्थानीय लोगों के लिए यह केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही सांस्कृतिक परंपरा भी है।

रावण के सिर पर बनाया गया है गधे का सिर

मंदसौर के खानपुरा क्षेत्र में रावण की एक विशाल प्रतिमा स्थापित है, जहां दशहरे पर विशेष पूजा-अर्चना होती है। इस प्रतिमा की ऊंचाई करीब 35 फीट बताई गई है। खानपुरा की रावण प्रतिमा की सबसे खास विशेषताओं में से एक उसके सिर के ऊपर बना गधे का सिर है। स्थानीय मान्यता के मुताबिक यह रावण की बुद्धि भ्रष्ट होने का प्रतीक है। मान्यता को सीता हरण और उसके अहंकार से जोड़कर देखा जाता है। प्रतिमा में रावण के कई मानवीय सिरों के ऊपर गधे का सिर दिखाया गया है, जो इसे सामान्य रावण प्रतिमाओं से अलग बनाता है। यह प्रतीक स्थानीय धार्मिक परंपरा का हिस्सा है।

रावण के सामने घूंघट करती हैं महिलाएं

मंदसौर में रावण को दामाद मानने की परंपरा का प्रभाव महिलाओं की पूजा-पद्धति में भी दिखाई देता है। स्थानीय परंपरा के अनुसार कुछ महिलाएं रावण की प्रतिमा के सामने से गुजरते समय घूंघट करती हैं। यह व्यवहार उसे परिवार के दामाद के रूप में सम्मान देने से जुड़ा माना जाता है। दशहरे के दिन नामदेव समाज के महिला और पुरुष प्रतिमा स्थल पर पहुंचकर पूजा-अर्चना करते हैं। इस दौरान रावण के चरणों में लच्छा यानी पवित्र धागा बांधने की परंपरा भी निभाई जाती है। लोगों के बीच मान्यता है कि रावण की प्रतिमा के पैर में धागा बांधने और पूजा करने से बीमारियों से बचाव होता है। कुछ श्रद्धालु परिवार के स्वास्थ्य, सुख-समृद्धि और संतान सुख की कामना के लिए भी यहां मन्नत मांगते हैं।

पहले पूजा, फिर क्षमा मांगकर प्रतीकात्मक वध

मंदसौर की दशहरा परंपरा का एक और दिलचस्प पहलू यह है कि यहां रावण की पूजा के बाद प्रतीकात्मक वध का आयोजन भी होता है। स्थानीय परंपरा के अनुसार नामदेव समाज के लोग सुबह पूजा-अर्चना करते हैं और शाम को रावण वध से पहले उससे क्षमा मांगते हैं। दशहरे पर सुबह खानपुरा के बड़े लक्ष्मीनारायण मंदिर से समाज के लोग ढोल के साथ रावण प्रतिमा स्थल तक पहुंचकर पूजा करेंगे। शाम को गोधूलि बेला में पूजा और क्षमा याचना के बाद प्रतीकात्मक वध का आयोजन किया जाएगा। इस तरह यहां रावण के प्रति सम्मान और रामायण की परंपरा दोनों को एक ही उत्सव में जगह मिलती है।

मंदसौर की परंपरा क्यों है बेहद खास?

मंदसौर की यह परंपरा दिखाती है कि भारत में दशहरा केवल एक समान तरीके से नहीं मनाया जाता। अलग-अलग क्षेत्रों में स्थानीय इतिहास, लोककथाओं और धार्मिक विश्वासों के आधार पर पर्व के अलग-अलग रूप विकसित हुए हैं। कहीं रावण दहन होता है, तो कहीं उसकी पूजा की जाती है और फिर प्रतीकात्मक वध किया जाता है। मंदसौर में रावण को दामाद मानने की परंपरा, प्रतिमा के सामने घूंघट करने की प्रथा और गधे के सिर का प्रतीक इसे विशेष पहचान देते हैं। यह परंपरा स्थानीय समाज की सांस्कृतिक स्मृति और धार्मिक मान्यताओं का उदाहरण है।