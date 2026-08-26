Rakshabandhan 2026 Rituals: भाई को राखी बांधने से पहले करें ये काम, वरना अधूरी मानी जाती है पूजा?

Rakshabandhan 2026 Rituals: रक्षाबंधन पर भाई को राखी बांधने से पहले भी किसी को राखी बांधी जाती है. अब आप सोच रहे होंगे कि वो कौन है, तो आइए जानते हैं.

Rakshabandhan 2026 Rituals: रक्षाबंधन भाई-बहन के अटूट प्रेम, स्नेह और विश्वास का पर्व है. इस दिन बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई उनकी रक्षा का संकल्प लेते हैं. हिंदू धर्म में रक्षाबंधन से जुड़ी कई परंपराएं प्रचलित हैं. इनमें भगवान गणेश को सबसे पहले राखी अर्पित करने की परंपरा भी खास मानी जाती है. मान्यता है कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत प्रथम पूज्य भगवान गणेश की पूजा से करने पर कार्य निर्विघ्न पूरा होता है.

सबसे पहले गणेश जी को क्यों बांधते हैं राखी?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है. यानी वे जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने वाले देवता माने जाते हैं. रक्षाबंधन के दिन बहनें भाई को राखी बांधने से पहले गणेश जी की पूजा कर उन्हें रक्षा सूत्र अर्पित कर सकती हैं.

इसके लिए गणेश जी की प्रतिमा या तस्वीर के सामने दीपक जलाकर रोली, अक्षत, फूल और मिठाई अर्पित की जाती है. इसके बाद रक्षा सूत्र बांधकर सुख-शांति और परिवार की समृद्धि की कामना की जाती है. इष्टदेव, कुलदेवता और भगवान कृष्ण को राखी अर्पित करने की परंपरा भी कई परिवारों में निभाई जाती है.

गणेश पूजा के बाद भाई को बांधें राखी

गणेश जी की पूजा के बाद भाई को राखी बांधने की परंपरा है. सबसे पहले भाई के माथे पर तिलक लगाया जाता है. फिर अक्षत लगाकर आरती की जाती है और उसकी कलाई पर राखी बांधी जाती है. इसके बाद भाई को मिठाई खिलाई जाती है. भाई अपनी बहन को उपहार देकर उसकी रक्षा और सुख-समृद्धि की कामना करता है.

रक्षाबंधन पर गणेश पूजा का महत्व

भगवान गणेश को शुभता, बुद्धि और मंगल का देवता माना जाता है। इसी वजह से रक्षाबंधन जैसे शुभ अवसर पर भी कई लोग सबसे पहले गणेश जी का स्मरण करते हैं. मान्यता है कि विघ्नहर्ता की पूजा के बाद शुभ कार्य करने से बाधाएं दूर होती हैं और परिवार में सुख-शांति बनी रहती है.