क्या सावन में प्याज-लहसुन खा सकते है? जानें क्या है प्रेमानंद महाराज की राय?

Sawan Me Lahsun Pyaj Khana Chahiye Ya Nahi: सावन का महीना आने में बस कुछ ही दिन बचे हैं और इन दिनों लोगों के मन में एक सवाल आता है कि क्या सावन के महीने में प्याज-लहसुन खाया जाता है, क्या ये खाना सही है. आइए जानते हैं प्रेमानंद जी महाराज की इसपर क्या राय है.

Sawan Me Lahsun Pyaj Khana Chahiye Ya Nahi: सावन का महीना शुरू होते ही कई लोग अपनी दिनचर्या के साथ-साथ खानपान में भी बदलाव कर लेते हैं. इस दौरान ज्यादातर घरों में सात्त्विक भोजन बनाया जाता है और प्याज-लहसुन का इस्तेमाल बंद कर दिया जाता है. ऐसे में हर साल ये सवाल सामने आता है कि आखिर सावन में प्याज और लहसुन खाने से परहेज क्यों किया जाता है और क्या इन्हें खाना गलत माना जाता है? इसी बात को जानने के लिए वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज ने अपने प्रवचन में विस्तार से अपनी बात रखी है.

प्रेमानंद महाराज के अनुसार, सावन केवल उपवास रखने का समय नहीं है, बल्कि ये मन, वचन और व्यवहार में संयम लाने का अवसर भी है. इस महीने भगवान शिव की भक्ति में मन को स्थिर रखने और आध्यात्मिक साधना पर ध्यान देने की परंपरा रही है. इसी वजह से भोजन भी ऐसा चुना जाता है जो मन को शांत और शुद्ध बनाए रखने में सहायक माना जाता है.

प्याज और लहसुन से दूरी क्यों बनाई जाती है?

महाराज जी का कहना है कि सनातन परंपरा में प्याज और लहसुन को तामसिक भोजन की कैटेगरी में रखा गया है. माना जाता है कि इनका सेवन मन की स्थिरता और स्वभाव पर प्रभाव डाल सकता है, इसलिए जो लोग पूजा-पाठ, जप, ध्यान या शिव आराधना में ज्यादा समय देते हैं, वे सावन के दौरान इन चीजों को खाने से बचें.

उनका कहना है कि जब मन शांत और संतुलित रहता है, तब साधना में एकाग्रता भी बेहतर बनी रहती है. यही कारण है कि इस महीने सात्त्विक भोजन अपनाने की परंपरा आज भी निभाई जाती है.

क्या प्याज-लहसुन खाना पाप माना जाता है?

इस सवाल का जवाब देते हुए प्रेमानंद महाराज साफ कहते हैं कि प्याज और लहसुन खाना पाप नहीं है. उनके अनुसार, इनसे दूरी बनाने का संबंध किसी डर या अंधविश्वास से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक अभ्यास से जुड़ा हुआ है. जो लोग साधना के मार्ग पर हैं, उनके लिए इनका सेवन सीमित या बंद रखना ज्यादा लाभकारी माना जाता है. महाराज ये भी कहते हैं कि धार्मिक नियमों का उद्देश्य लोगों में भय पैदा करना नहीं, बल्कि आत्मअनुशासन और संयम की भावना विकसित करना है.

अगर डॉक्टर ने सलाह दी हो तो क्या करें?

प्रेमानंद महाराज ने स्वास्थ्य को भी उतना ही जरूरी बताया है. उनका कहना है कि यदि किसी व्यक्ति की तबीयत खराब है और डॉक्टर ने उपचार के लिए प्याज या लहसुन खाने की सलाह दी है, तो जरूरत के अनुसार उसे खाया जा सकता है. ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना पूरी तरह सही माना जाता है. हालांकि, यदि इन्हें केवल स्वाद या आदत के कारण खाया जा रहा है, तो सावन के दौरान थोड़ा संयम रखना बेहतर माना जाता है.