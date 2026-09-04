Krishna Janmashtami 2026: आज जन्माष्टमी के दिन पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त क्या है? जानें विधि

Krishna Janmashtami 2026: आज 4 सितंबर को रोहिणी नक्षत्र और दुर्लभ राजयोगों में मनेगा जन्मोत्सव. जानिए लड्डू गोपाल की पूजा का सही निशीथ काल मुहूर्त, पंचांग और प्रामाणिक पूजा विधि.

Krishna Janmashtami 2026: भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि सनातन धर्म में बेहद पवित्र मानी जाती है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, इसी पावन तिथि को मध्यरात्रि में रोहिणी नक्षत्र के दौरान भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने आठवें अवतार श्रीकृष्ण के रूप में जन्म लिया था. इस दिव्य पर्व पर श्रद्धालु लड्डू गोपाल का पंचामृत से अभिषेक करते हैं, उनका नयनाभिराम श्रृंगार रचते हैं और माखन-मिश्री सहित 56 भोग अर्पित कर उपवास रखते हैं. वर्ष 2026 में जन्माष्टमी का त्योहार 4 सितंबर, शुक्रवार को श्रद्धा एवं उल्लास के साथ मनाया जाएगा.

जन्माष्टमी 2026 की सही तिथि और पंचांग

वैदिक पंचांग के अनुसार, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 4 सितंबर 2026 को रात 02:25 बजे से होगी, जिसका समापन 5 सितंबर 2026 को रात 12:13 बजे होगा. शास्त्रों में उदया तिथि और मध्यरात्रि व्यापिनी तिथि की प्रधानता बताई गई है, इसलिए जन्माष्टमी का पावन पर्व 4 सितंबर 2026, शुक्रवार को ही मनाया जाएगा.

दुर्लभ राजयोग और शुभ संयोग

इस बार जन्माष्टमी पर ग्रहों और नक्षत्रों की ऐसी विशेष स्थिति बन रही है जो साधकों के लिए अत्यंत फलदायी है. इस दिन जयंती योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, हर्षण योग के साथ-साथ हंस योग, मालव्य योग, बुधादित्य राजयोग और नवपंचम राजयोग का दुर्लभ महासंयोग बन रहा है. अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र और वृषभ राशि में चंद्रमा का संचार इस दिन के आध्यात्मिक महत्व को कई गुना बढ़ा देता है.

पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त

अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:55 बजे से दोपहर 12:45 बजे तक

निशीथ काल (मुख्य पूजा समय): रात 11:57 बजे से मध्यरात्रि 12:43 बजे तक

जन्माष्टमी का मुख्य जन्मोत्सव समय: मध्यरात्रि 12:00 बजे

दिन का शुभ चौघड़िया (4 सितंबर 2026)

शुभ: सुबह 06:00 से 07:35 तक | शाम 05:05 से 06:40 तक

चर: सुबह 10:45 से दोपहर 12:20 तक

लाभ: दोपहर 12:20 से 01:55 तक

अमृत: दोपहर 01:55 से 03:30 तक

लड्डू गोपाल की सरल एवं प्रामाणिक पूजा विधि

1. सबसे पहले पूजा स्थल को स्वच्छ कर लड्डू गोपाल का सुंदर आसन सजाएं.

2. बालगोपाल का पंचामृत (दूध, दही, घी, शहद, गंगाजल) और फिर शुद्ध जल से अभिषेक करें.

3. प्रभु को नवीन वस्त्र पहनाएं, मोर मुकुट, बांसुरी और आभूषणों से मनमोहक श्रृंगार करें.

4. लड्डू गोपाल को झूले में विराजमान कराएं और उनके समीप खिलौने रखें.

5. माखन-मिश्री, धनिया पंजीरी और मौसमी फलों का भोग लगाएं.

6. आरती करने के बाद मध्यरात्रि में प्रसाद ग्रहण कर व्रत का पारण करें.