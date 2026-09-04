नेपाल-तिब्बत बॉर्डर पर अचानक आई बाढ़ के एक हफ्ते से ज्यादा समय बाद दो लोगों को एक सुरंग से बचाया गया है। संजय शाह और कबीर महर्जन को त्रिशूली 3A हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट से जिंदा बाहर निकाला गया। अधिकारियों ने बताया कि दोनों लोगों के हाथों और पैरों में चोटें आई हैं।

Nepal Flash Flood: नेपाल-तिब्बत बॉर्डर पर अचानक आई बाढ़ के एक हफ्ते से ज्यादा समय बाद दो लोगों को एक सुरंग से बचाया गया है। संजय शाह और कबीर महर्जन को त्रिशूली 3A हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट से जिंदा बाहर निकाला गया। अधिकारियों ने बताया कि दोनों लोगों के हाथों और पैरों में चोटें आई हैं और उन्हें एयरलिफ्ट करके नेपाल की राजधानी काठमांडू के अस्पताल ले जाया गया है।

सुरंग में 39 लोग फंसे

माना जा रहा है कि इस सुरंग में कम से कम 39 और लोग फंसे हुए हैं, जबकि त्रिशूली नदी के किनारे हाइड्रोपावर साइटों पर बनी सुरंगों के नेटवर्क में 100 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। माना जा रहा है कि पिछले बुधवार को आई यह बाढ़ ग्लेशियर के ढहने की वजह से आई थी।

1,301 लोगों की हुई मौत

नौ दिन पहले आई भयानक बाढ़ के बाद नेपाल और तिब्बत में अब तक 1,301 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और 5,339 लोग अभी भी लापता हैं। नेपाल पुलिस की ताजा जानकारी के अनुसार, इस संख्या में नेपाल में मारे गए 1,280 लोग और लापता 4,798 लोग शामिल हैं।

तिब्बत में 541 लोग लापता

अधिकारियों ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुष्टि की कि तिब्बत की तरफ मरने वालों की संख्या बढ़कर 21 हो गई है और 541 लोगों का अभी भी कोई पता नहीं चल पाया है। माना जा रहा है कि लापता लोगों में कम से कम 34 देशों के सैकड़ों विदेशी नागरिक शामिल हैं। नेपाल में आधा दर्जन हाइड्रोपावर सुरंगों में बचाव अभियान चल रहा है, जिनमें 150 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की आशंका है।