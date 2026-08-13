Kal Ka Rashifal 14 August 2026: शुक्रवार को खुलेंगे किस्मत के दरवाजे, इन राशियों को मिलेंगे नए मौके

Kal Ka Rashifal 14 August 2026: कल शुक्रवार को ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव से कुछ राशियों को करियर में सफलता, कारोबार में लाभ और नए अवसर मिल सकते हैं. परिवार और आर्थिक मामलों में भी दिन खास रहेगा.

Kal Ka Rashifal 14 August 2026: आज 14 अगस्त 2026, शुक्रवार का दिन कई राशियों के लिए नए एक्सपीरिएंस और बदलाव लेकर आ सकता है. दिन की शुरुआत द्वितीया तिथि से होगी, जो शाम तक रहेगी और इसके बाद तृतीया तिथि लग जाएगी. नक्षत्र की बात करें तो पहले पूर्व फाल्गुनी और फिर उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. ग्रह-नक्षत्रों के इस संयोग का असर नौकरी, कारोबार, धन, परिवार और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों पर अलग-अलग दिखाई दे सकता है. आइए जानते हैं मेष से मीन राशि तक 14 अगस्त का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है.

मेष राशि (Mesh Rashifal 14 August in Hindi)

कल आप अपने काम को बेहतर तरीके से करने के लिए नई रणनीति अपना सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों की समझदारी और समस्या हल करने की क्षमता अधिकारियों का ध्यान खींच सकती है. कोई पुराना काम दोबारा स्पीड पकड़ सकता है. कारोबार में नए सप्लायर या डिस्ट्रीब्यूटर के साथ संपर्क बनने की संभावना है.

शुभ अंक: 6 | शुभ रंग: लाल

वृषभ राशि (Vrishabh Rashifal 14 August in Hindi)

आपकी व्यावहारिक सोच कल कई परेशानियों को आसान कर सकती है. ऑफिस में ऐसे काम मिल सकते हैं जिनमें धैर्य और सटीकता की जरूरत होगी. कारोबार करने वालों के लिए कस्टमरों की जरूरत के अनुसार बदलाव करना फायदेमंद रहेगा.

शुभ अंक: 8 | शुभ रंग: क्रीम

मिथुन राशि (Mithun Rashifal 14 August in Hindi)

कल नई जानकारी हासिल करने की आपकी उत्सुकता आपको आगे ले जा सकती है. कार्यस्थल पर किसी नए सॉफ्टवेयर या तकनीक को समझने का मौका मिलेगा. बिजनेस में ऑनलाइन प्रचार और डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल लाभ दे सकता है. छात्रों के लिए पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखना अच्छा रहेगा.

शुभ अंक: 5 | शुभ रंग: पिस्ता हरा

कर्क राशि (Kark Rashifal 14 August in Hindi)

कर्क राशि वालों के लिए कल का दिन परिवार को प्राथमिकता देने वाला रहेगा. घर के किसी सदस्य से जुड़ी अच्छी खबर माहौल को खुशनुमा बना सकती है. नौकरी में सहकर्मियों की मदद से काम समय पर पूरे होंगे. कारोबार में पुराने कस्टमरों का भरोसा आपके लिए मजबूत आधार बनेगा.

शुभ अंक: 2 | शुभ रंग: मोती सफेद

सिंह राशि (Singh Rashifal 14 August in Hindi)

आपका आत्मविश्वास कल आपको आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. नौकरी में टीम संभालने या किसी अहम काम की जिम्मेदारी मिलने की संभावना है. व्यापारियों को किसी बड़े ग्राहक या संस्था के साथ काम करने का अवसर मिल सकता है. सामाजिक स्तर पर आपकी पहचान मजबूत हो सकती है.

शुभ अंक: 1 | शुभ रंग: नारंगी

कन्या राशि (Kanya Rashifal 14 August in Hindi)

आपकी छोटी-छोटी बातों पर नजर रखने की आदत कल काम आएगी. ऑफिस में रिपोर्ट तैयार करने, जांच-पड़ताल या आंकड़ों से जुड़े काम अच्छी तरह पूरे हो सकते हैं. व्यापार में खर्च और सामान के स्टॉक पर नजर रखना जरूरी होगा. विद्यार्थियों को पढ़ाई में अनुशासन बनाए रखना चाहिए. परिवार से जुड़े किसी कागजी या कानूनी मामले में राहत मिल सकती है.

शुभ अंक: 7 | शुभ रंग: जैतूनी हरा

तुला राशि (Tula Rashifal 14 August in Hindi)

कल आपकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हो सकती है जो भविष्य में आपके काम आ सकते हैं. नौकरी में नई टीम के साथ काम करने का अवसर मिलेगा. व्यापार में साझेदारी या सहयोग से फायदा मिलने की उम्मीद है.

शुभ अंक: 3 | शुभ रंग: आसमानी नीला

वृश्चिक राशि (Vrischika Rashifal 14 August in Hindi)

किसी चुनौतीपूर्ण स्थिति में जल्द प्रतिक्रिया देने के बजाय सोच-समझकर कदम उठाना आपके लिए बेहतर रहेगा. नौकरी में किसी महत्वपूर्ण या गोपनीय काम में आपकी भूमिका बढ़ सकती है.

शुभ अंक: 9 | शुभ रंग: गहरा लाल

धनु राशि (Dhanu Rashifal 14 August in Hindi)

कल आपकी सकारात्मक सोच आपको नए रास्ते दिखा सकती है. शिक्षा, ट्रेनिंग, लेखन, पर्यटन और विदेश से जुड़े काम करने वालों के लिए दिन अनुकूल हो सकता है. नौकरी में अतिरिक्त जिम्मेदारी आपके करियर को आगे बढ़ाने में मदद करेगी.

शुभ अंक: 4 | शुभ रंग: हल्का पीला

मकर राशि (Makar Rashifal 14 August in Hindi)

मकर राशि वालों की मेहनत और अनुशासन कल अधिकारियों का भरोसा जीत सकता है. कार्यक्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपके हाथ आ सकती है. कारोबार में उपलब्ध संसाधनों का सही इस्तेमाल करने से आर्थिक फायदा होगा.

शुभ अंक: 8 | शुभ रंग: नेवी ब्लू

कुंभ राशि (Kumbh Rashifal 14 August in Hindi)

आपकी नई और अलग सोच कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है. तकनीक, स्टार्टअप, रिसर्च और डिजिटल काम से जुड़े लोगों के लिए नए अवसर सामने आ सकते हैं. नौकरी में आपके सुझावों को महत्व मिलने की संभावना है.

शुभ अंक: 6 | शुभ रंग: फिरोजी

मीन राशि (Meen Rashifal 14 August in Hindi)

मीन राशि वालों के लिए कल भावनाओं और रचनात्मक सोच का दिन रह सकता है. नौकरी में किसी सहकर्मी की मदद करने से आपका सम्मान बढ़ेगा. व्यापार में ग्राहकों का विश्वास आगे की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. किसी पुराने दोस्त या रिश्तेदार से अचानक मुलाकात आपकी खुशी बढ़ा सकती है.

शुभ अंक: 3 | शुभ रंग: लैवेंडर