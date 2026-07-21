Kab Se Shuru Ho Raha Sawan: 29 या 30 कब से शुरू हो रहा सावन, जानें पूजा विधि

Kab Se Shuru Ho Raha Sawan | Sawan 2026 Date: सावन का महीना आने वाला है, ऐसे में लोग डेट को लेकर कंफ्यूज हैं कि कब से शुरू हो रहा. आइए जानते हैं.

Kab Se Shuru Ho Raha Sawan | Sawan 2026 Date: हिंदू धर्म में सावन का महीना आस्था, भक्ति और शिव आराधना का विशेष समय माना जाता है. बारिश की फुहारों के बीच आने वाला ये पवित्र महीना भगवान शिव को समर्पित होता है. मान्यता है कि सावन में सच्चे मन से की गई पूजा, व्रत और अभिषेक से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं.

द्रिक पंचांग के अनुसार, साल 2026 में सावन मास की शुरुआत जुलाई के अंत में होगी. इस दौरान देशभर में शिव मंदिरों में विशेष पूजा, रुद्राभिषेक और कांवड़ यात्रा जैसे धार्मिक आयोजन देखने को मिलेंगे.

सावन 2026 कब से शुरू होगा? (Sawan 2026 Date)

पंचांग के अनुसार, साल 2026 में श्रावण मास की शुरुआत 30 जुलाई 2026, बुधवार से होगी. ये पवित्र महीना 28 अगस्त 2026, शुक्रवार को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगा.

सावन के पूरे महीने में भक्त भगवान शिव की आराधना करते हैं, जलाभिषेक करते हैं और विशेष रूप से सोमवार के दिन व्रत रखते हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सावन सोमवार का व्रत भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए बेहद फलदायी माना जाता है.

सावन 2026 में कितने सोमवार पड़ेंगे?

उत्तर भारतीय परंपरा के अनुसार, साल 2026 में सावन महीने में कुल चार सावन सोमवार होंगे. इन दिनों शिव भक्त व्रत रखकर भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं.

पहला सावन सोमवार — 3 अगस्त 2026

दूसरा सावन सोमवार — 10 अगस्त 2026

तीसरा सावन सोमवार — 17 अगस्त 2026

चौथा सावन सोमवार — 24 अगस्त 2026

सावन सोमवार की पूजा विधि (Sawan Puja Vidhi)

सावन सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ कपड़े पहनकर व्रत का संकल्प लें. इसके बाद भगवान शिव की पूजा के लिए शिवलिंग पर सबसे पहले गंगाजल या शुद्ध जल अर्पित करें.

इसके बाद शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करें, जिसमें दूध, दही, घी, शहद और शक्कर शामिल होते हैं. अभिषेक के बाद दोबारा जल चढ़ाएं और भगवान शिव को चंदन का तिलक लगाएं.

पूजा में शिव जी को बेलपत्र, धतूरा, भांग, अक्षत, सफेद फूल और शमी के पत्ते अर्पित किए जाते हैं. माता पार्वती को सिंदूर और श्रृंगार की सामग्री चढ़ाने की भी परंपरा है.

अंत में धूप-दीप जलाकर “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का जाप करें. भक्त सावन सोमवार व्रत कथा का पाठ या श्रवण करते हैं और भगवान शिव की आरती के साथ पूजा संपन्न करते हैं.