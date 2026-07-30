Sawan Somwar Date 2026: कब है सावन का पहला सोमवार? पूजा में जरूर पहनें इस रंग के कपड़े; मिलेगा भोलेनाथ का आशीर्वाद

Kab Hai Sawan Ka Pehla Somwar | Sawan Somwar Date 2026: सावन का महीना आज से शुरू हो गया है. ऐसे में लोग ये जानना चाहते है कि पहला सोमवार कब है और इस दिन किस रंग के कपड़े पहनना चाहिए.

Kab Hai Sawan Ka Pehla Somwar | Sawan Somwar Date 2026: सावन का महीना हिंदू धर्म में भगवान शिव की भक्ति और आराधना के लिए बेहद पवित्र माना जाता है. इसी पावन माह में आने वाले सोमवार को सावन सोमवार व्रत या श्रावण सोमवार व्रत के रूप में मनाया जाता है. मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से भगवान महादेव की पूजा करने और व्रत रखने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है.

सावन सोमवार के दिन भक्त भगवान शिव के शिवलिंग पर जल, दूध और अन्य पूजन सामग्री अर्पित कर भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने की कामना करते हैं. ये व्रत केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आस्था, संयम और भक्ति का प्रतीक भी माना जाता है.

साल 2026 में पहला सावन सोमवार व्रत कब रखा जाएगा?

साल 2026 में सावन मास की शुरुआत 30 जुलाई 2026 से होगी और इसका समापन 28 अगस्त 2026 को होगा. सावन महीने का पहला सोमवार व्रत 3 अगस्त 2026, सोमवार को रखा जाएगा. इस दिन श्रद्धालु सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं, भगवान शिव का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लेते हैं और पूरे दिन भक्ति भाव से पूजा-अर्चना करते हैं.

सावन सोमवार को क्यों माना जाता है खास?

वैदिक परंपराओं के अनुसार, सावन सोमवार का विशेष धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व होता है. Gurudev Vikrant Jain के अनुसार, सावन के सोमवार भगवान शिव की उपासना के लिए अत्यंत शुभ माने जाते हैं.

इस दिन भक्तों को श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान शिव को जल और दूध अर्पित करना चाहिए. पूजा करते समय स्वच्छ वस्त्र धारण करना भी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि शुद्धता और पवित्रता को पूजा का अभिन्न हिस्सा माना गया है.

सावन सोमवार पर कौन से रंग के कपड़े पहनना शुभ

सावन सोमवार की पूजा के दौरान पहनने वाले रंगों को लेकर भी भक्तों में विशेष रुचि रहती है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान शिव की पूजा करते समय हल्के रंगों के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है. विशेष रूप से सफेद रंग को सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है. ये शांति, पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है. शिव भक्त पूजा के समय सफेद वस्त्र धारण करना पसंद करते हैं.

इसके अलावा पीला रंग भी शुभ माना जाता है, क्योंकि ये सकारात्मकता और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक है. हालांकि, पूजा में सबसे अधिक महत्व कपड़ों के रंग से ज्यादा उनकी स्वच्छता और भक्त के मन की पवित्रता को दिया जाता है.

सावन सोमवार पूजा का शुभ मुहूर्त

सावन सोमवार की पूजा सामान्य रूप से सुबह सूर्योदय के बाद करना शुभ माना जाता है. हालांकि, पूजा का सही समय अलग-अलग स्थानों के अनुसार बदल सकता है. भक्तों को सलाह दी जाती है कि वे अपने शहर के स्थानीय पंचांग के अनुसार पूजा का मुहूर्त निर्धारित करें. व्रत के दौरान अपनी पारिवारिक परंपराओं और धार्मिक रीति-रिवाजों का पालन करते हुए मन को शांत और एकाग्र रखना महत्वपूर्ण माना जाता है.